‘अपनी न्यूड पिक्चर भेजोगी?’ अक्षय कुमार की बेटी को आया मैसेज, एक्टर बोले- पैरेंट्स सायबर क्राइम से सावधान रहें

Akshay Kumar Cyber Awareness Campaign: अक्षय कुमार की बेटी नितारा लाइमलाइट से दूर रहती है. इसके बावजूद उसे लेकर ऐसी खबर आई जिसके बाद हर कोई हैरान है. जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By: Shraddha Pandey | Published: October 3, 2025 3:46:03 PM IST

Akshay Kumar cyber awareness: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी फैमिली लाइफ को लेकर हमेशा लो-प्रोफाइल रहते हैं. खासकर बच्चों को वो मीडिया और पब्लिक अटेंशन से दूर रखते हैं. लेकिन हाल ही में एक इवेंट में अक्षय ने ऐसा किस्सा सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया.

अक्षय ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी बेटी नितारा ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी. ऐसे गेम्स में अक्सर अजनबी लोग भी जुड़ जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, दूसरी तरफ से सिर्फ पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे जैसे “गुड गेम, वेल प्लेड, थैंक यू”. सब कुछ काफी फ्रेंडली लग रहा था. लेकिन, अचानक बातचीत ने अजीब मोड़ ले लिया. उस शख्स ने नितारा से पहले उसका नाम और जगह पूछी, फिर यह जानना चाहा कि वह लड़का है या लड़की. जैसे ही उसने बताया कि वह लड़की है, उस इंसान ने बेहूदगी पर उतरते हुए न्यूड फोटो मांग ली.

मैसेज आने पर नितारा ने मां को सब बताया

नितारा ने तुरंत गेम बंद किया और अपनी मां ट्विंकल को सबकुछ बता दिया. अक्षय के मुताबिक यही सबसे बड़ी समझदारी थी कि बेटी ने बात छुपाई नहीं, बल्कि तुरंत अपने पैरेंट्स को बताई.

साइबर क्राइम की शुरुआत ऐसे होती है

अक्षय ने कहा, “ऐसे ही छोटे-छोटे मैसेज से साइबर क्राइम की शुरुआत होती है. पहले मीठी बातें, फिर भरोसा जीतना और उसके बाद बच्चों को गलत जाल में फंसाने की कोशिश. कई बार बात यहां तक पहुंच जाती है कि बच्चे ब्लैकमेलिंग और पैसे की डिमांड में फंस जाते हैं, और कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक कर लेते हैं.” उन्होंने पैरेंट्स को अलर्ट करते हुए कहा कि बच्चों को सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाना जरूरी है कि अगर कभी कोई गलत चीज हो तो वो बिना डर सबकुछ अपने घरवालों से शेयर करें.

