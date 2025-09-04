Home > मनोरंजन > 31 साल तक काम पाने के लिए भटकती रही Akshay Kumar की हीरोइन, ऐसे हाल में देख चौंक गए थे लोग!

90 के दशक की अभिनेत्री शांति प्रिया 31 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं। अक्षय कुमार संग सौगंध से डेब्यू करने वाली शांति अब फिल्म बैडगर्ल में नजर आएंगी।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 4, 2025 16:08:00 IST

90 के दशक की एक्ट्रेस शांति प्रिया (Shanti Priya) 31 सालों के लंबे ब्रेक के बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शांति प्रिया ने 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके अपोजिट अक्षय कुमार (Akshay Kumar) लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे थे। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चली नहीं लेकिन इसने शांति प्रिया को पहचान जरूर दिलाई। वहीं, अक्षय कुमार के सुपरस्टार बनने की शुरुआत भी इसी फिल्म के बाद हुई थी।

कुछ खास नहीं रहा शांति प्रिया का करियर 

अक्षय कुमार के साथ करियर की शुरुआत करने के बावजूद शांति प्रिया का फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। 1992 में उन्होंने जैकी श्रॉफ और जया प्रदा जैसे बड़े स्टार्स के साथ फिल्म मेरे ‘सजना साथ निभाना’ में काम किया लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद धीरे-धीरे शांति प्रिया को फिल्में मिलनी बंद हो गईं और 1994 में फिल्म ‘इक्के पे इक्का’ में नजर आने के बाद वह लाइमलाइट से दूर हो गईं। 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शांति प्रिया को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बताते हैं कि उनके पति सिद्धार्थ रॉय की असमय मौत ने एक्ट्रेस को काफी तोड़ दिया था जिससे उनके फ़िल्मी करियर पर भी काफी असर पड़ा।

सिर मुंडवाकर सबको चौंकाया 

अप्रैल 2025 में शांति प्रिया ने फिल्मों में फिर से वापसी की कोशिशें तेज कर दीं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बाल्ड लुक वाली तस्वीरें शेयर कीं जिसमें वह अपने दिवंगत पति सिद्धार्थ का ब्लेज़र पहने नजर आईं थीं। बाल्ड लुक की वजह से शांति प्रिया को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ तक कहा था। वहीं, शांति प्रिया ने इस ट्रोलिंग पर कहा था,  ‘जब पुरुष ऐसा कर सकते हैं, तो महिलाएं क्यों नहीं ? बाल दोबारा आ जाएंगे, ये भी एक स्टाइल है।’

तमिल फिल्म से करेंगी वापसी

काफी कोशिशों के बाद शांतिप्रिया को तमिल फिल्म बैड गर्ल मिली जिससे वो फिल्मों में तकरीबन 31 साल बाद कमबैक करती नजर आएंगी। इस फिल्म में वो मां के रोल में नजर आएंगी। फिल्म इसी साल 5 सितम्बर को रिलीज होने जा रही है।अब देखना ये है कि फिल्मों में शांति प्रिया की दूसरी पारी कितनी सफल होगी। 

