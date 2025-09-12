Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?

Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?

Jolly LLB 3 Controversy: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को रिलीज से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई, प्रयागराज के बाद गुजरात के हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर जॉली एलएलबी 3 को बैन करने की मांग की गई है.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 12, 2025 08:13:06 IST

Jolly LLB A movie based on a raid
Jolly LLB A movie based on a raid

Akshay Kumar-Arshad Warsi Movie Ban Controversy: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 इस साल की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही थी. यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. लेकिन, बढ़ते विवादों को देखकर ऐसा लगता है कि जॉली एलएलबी 3 की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं. जी हां, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर बैन लगाने की मांग उठ रही है. इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है. इससे पहले मुंबई, इलाहाबाद और दिल्ली में भी जॉली एलएलबी 3 पर रोक लगाने की मांग हुई थी. 

क्यों अक्षय-अरशद की फिल्म बैन होने की उठ रही मांग?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म का जब से टीजर-ट्रेलर सामने आया है तब से विवाद बढ़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में कुछ ऐसे सीन और डायलॉग्स हैं जो वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. इसी पसंद और नापसंद की वजह के बाद लोगों का आरोप है कि जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Controversy) में जानबूझकर वकीलों का मजाक बनाया गया है.

वकीलों की भावनाओं और गुस्से की वजह से ही मुंबई, इलाहाबाद और अब गुजरात हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं. इतना ही नहीं, मामले पर सूचना एवं प्रसारण बोर्ड तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को भी रिक्वेस्ट की गई है. हाई कोर्ट ने भी CBFC को इस मामले पर फैसला लेने और 16 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है. 

क्या 19 सिंतबर को रिलीज होगी जॉली एलएलबी 3? 

CBFC के जवाब के बाद फिल्म की रिलीज से महज 3 दिन पहले यानी 16 सितंबर को गुजरात हाई कोर्ट भी अपना फैसला देगी. ऐसे में देखना यह होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म रिलीज होती है या नहीं.  

बता दें, जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Release Date) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी लोगों के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का लोगों को पसंद आ रहा है. ऐसे में फिल्म का इंतजार करने वाले लोगों पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं और वह सोच में पड़ गए हैं कि अब जॉली एलएलबी 3 का भविष्य क्या होगा. 

Tags: Akshay KumarArshad Warsibollywood moviesentertainment newsjolly llb 3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?
Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?
Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?
Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?