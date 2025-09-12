Jolly LLB 3: अक्षय-अरशद की फिल्म पर लटकी तलवार! क्या थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी जॉली एलएलबी 3?

Akshay Kumar-Arshad Warsi Movie Ban Controversy: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 इस साल की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही थी. यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है. लेकिन, बढ़ते विवादों को देखकर ऐसा लगता है कि जॉली एलएलबी 3 की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं. जी हां, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर बैन लगाने की मांग उठ रही है. इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है. इससे पहले मुंबई, इलाहाबाद और दिल्ली में भी जॉली एलएलबी 3 पर रोक लगाने की मांग हुई थी.

क्यों अक्षय-अरशद की फिल्म बैन होने की उठ रही मांग?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म का जब से टीजर-ट्रेलर सामने आया है तब से विवाद बढ़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में कुछ ऐसे सीन और डायलॉग्स हैं जो वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं. इसी पसंद और नापसंद की वजह के बाद लोगों का आरोप है कि जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Controversy) में जानबूझकर वकीलों का मजाक बनाया गया है.

वकीलों की भावनाओं और गुस्से की वजह से ही मुंबई, इलाहाबाद और अब गुजरात हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं. इतना ही नहीं, मामले पर सूचना एवं प्रसारण बोर्ड तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को भी रिक्वेस्ट की गई है. हाई कोर्ट ने भी CBFC को इस मामले पर फैसला लेने और 16 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है.

क्या 19 सिंतबर को रिलीज होगी जॉली एलएलबी 3?

CBFC के जवाब के बाद फिल्म की रिलीज से महज 3 दिन पहले यानी 16 सितंबर को गुजरात हाई कोर्ट भी अपना फैसला देगी. ऐसे में देखना यह होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म रिलीज होती है या नहीं.

बता दें, जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Release Date) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी लोगों के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का लोगों को पसंद आ रहा है. ऐसे में फिल्म का इंतजार करने वाले लोगों पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं और वह सोच में पड़ गए हैं कि अब जॉली एलएलबी 3 का भविष्य क्या होगा.