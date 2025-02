प्रागराज: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ महाकुंभ पहुंचे है. इस दौरान अक्षय ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अक्षय ने संगम स्नान के बाद महाकुंभ में किए गए शानदार इंतजामों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।

#WATCH | Actor Akshay Kumar takes a holy dip in Sangam waters during ongoing #Mahakumbh in UP’s Prayagraj pic.twitter.com/rHRM1XrEB0

संगम में स्नान के बाद अक्षय कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “यह एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहां के इंतजाम बेहतरीन हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के लिए इतने शानदार प्रबंध किए हैं।” आगे उन्होंने कहा कि साल 2019 के कुंभ की तुलना में इस बार आयोजन और भी भव्य हो गया है। अक्षय ने आगे कहा “पहले लोग गठरी लेकर आते थे, लेकिन इस बार बड़े-बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, अभिनेता और नामचीन हस्तियां कुंभ में आ रही हैं।”

#WATCH | Prayagraj | After taking a holy dip at Triveni Sangam, Actor Akshay Kumar says, “I thank CM Yogi ji for making such good arrangements here…” pic.twitter.com/CQ5IcsOKZF

