30 साल की उम्र में करी शादी, 5 साल बाद ही हो गई पति की मौत, मुंडवाया लिया एक्सट्रेस ने सिर! कहानी है दर्दनाक

90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसने अपने दौर में सभी को दीवाना बना लिया था. एक्ट्रेस की खूबसूरती के अलावा लोगों उनकी अदाकारी भी बेहद पसंद करते हैं. इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ फिल्म “सौगंध” में काम किया हैं, फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया हैं.

शांतिप्रिया के जीवन की दर्दनाक कहानी

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम है शांतिप्रिया (Shanti Priya), जिन्होंने अपने दौर में सभी को अपने जलवों का दीवाना बना दिया. एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में कई सारी फिल्में की हैं. लेकिन करियर के पीक पर शादी के फैसले से शांतिप्रिया ने सबको हैरान कर दिया था. एक्ट्रेस ने 1999 में सिद्धार्थ रे से शादी की थी और शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान शांतिप्रिया से जब फिल्मी दुनिया को क्यों छूड़ने के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने बताया था कि उनके पति ने कभी भी उन्हें फिल्मों में काम ना करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने खुद दूरी बनाना चाहती थी और फैमिली को वक्त देना चाहती थी. हालांकि एक्ट्रेस की किस्मत में कुछ और ही लिखा था.

2004 में हुई पति सिद्धार्थ रे की मौत

खबरों के अनुसार साल 2004 में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए सिद्धार्थ रेसे को अचानक हिचकी आई और उनका निधन हो गया. इस घटना के बाद शांतिप्रिया (Shanti Priya) पूरी तहर से हैरान रह गई थी, एक्ट्रेस को नहीं समझ आया की आचानक उनके साथ ये क्या हो गय. बता दें कि जब एक्ट्रेस ने शादी की थी, तो तब वो 30 साल की थी और जब उनके पति की डेथ हुई तब उनकी उम्र 35 साल की थीं. मात्र 5 साल चला ये रिश्ता अचानक खतम हो गाया, जिसके लिए एक्ट्रेस ने सब छोड़ा, वो ही दुनिया से उन्हें छोड़कर चला गया.

सिर मुंडवाकर करवाया फोटोशूट

पति की मौत ने शांतिप्रिया (Shanti Priya) को सदमें डाल दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को संभाला और फिर से जिंदगी में जीना शुरू किया और बच्चों की परवरिश मजबूती से की. कुछ समय पहले शांति प्रिया तब चर्चा में आई थीं, जब ऐक्ट्रेस ने अपना फोटोशुट करवाया, जिसमें उन्होंने सिर मुंडवाया हुआ था और अपने दिवंगत पति सिद्धार्थ रे का ब्राउन कलर ब्लेजर पहना हुआ था.