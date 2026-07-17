चूड़ियां बेचीं, पासपोर्ट ऑफिस में की नौकरी… 24 लोगों के साथ एक घर में रहा ये एक्टर, संघर्ष की कहानी कर देगी हैरान

Akshay Kumar Struggle Story: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो इस मुकाम तक काफी मुश्किल से पहुंचे हैं. यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया. आज हम आपको ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया. उन्होंने एक वेटर के तौर पर काम किया. इतना ही नहीं चूड़ियां बेचीं और पासपोर्ट ऑफिस में काम किया. उन्होंने मुंबई आने के बाद भी काफी परेशानियों का सामना किया.

एक वक्त था, जब उन्हें एक ही कमरे में लोगों के साथ रहना पड़ता था. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बनाया था कि जब वे एक्सरसाइज करने जाते थे, तो सुबह सब सो रहे होते थे और उन्हें उनके ऊपर से कूद-कूदकर जाना पड़ता था.

जब आए मुंबई, तो नहीं थे 200 रुपये

हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, जिन्हें डेडिकेटेड और मेहनती एक्टर्स में से एक माना जाता है. वे एक साल में 5-6 फिल्में करते हैं और सैकड़ों करोड़ कमाते हैं. उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो उनकी जेब में 200 रुपये भी नहीं थे. आज उनकी नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपये से ज्यादा की है.

अक्षय कुमार ने झेलीं ये परेशानियां

बता दें कि अक्षय कुमार 7वीं कक्षा में फेल हो गए थे. उनके पिता को कैंसर हो गया था. उन्होंने बैंकॉक में एक वेटर के रूप में काम किया. इतना ही नहीं, उन्होंने चूड़ियां बेचीं, पासपोर्ट ऑफिस में काम किया और एक फैशन फोटोग्राफर की मदद की. स्टार बनने के बाद उन्होंने लगातार 14 फ्लॉप फिल्में दीं. उनका परिवार दिल्ली के चांदनी चौक से मुंबई आया था. वे उस समय 100 रुपये किराए वाले छोटे से कमरे में रहते थे.

एक ही कमरे में रहते थे 24 लोग

अक्षय कुमार ने बताया था कि वे चांदनी चौक में एक ही घर में 24 लोग रहते थे. सब एक ही कमरे में सोते थे. सुबह जब वे एक्सरसाइज करने जाते थे, तो सुबह सब सो रहे होते थे और उन्हें उनके ऊपर से कूद-कूदकर जाना पड़ता था. उन्होंने बताया था कि जब वे पहली बार परिवार के साथ मुंबई आए, तो वे मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे. उस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, जब वे हंसे या मुस्कुराए न हों. अब हमारे पास पैसा है और फिर भी कभी-कभी हम उदास महसूस करते हैं.

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