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‘अक्षय कुमार के डीएनए में है उंगली…’; ‘खिलाड़ी’ को लेकर सुनील शेट्टी ने ये क्या कह दिया, हर कोई रह गया दंग

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने 1990 के दशक से कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 7:35:10 PM IST

सुनील शेट्टी
सुनील शेट्टी


अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने 1990 के दशक से कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया है. इन दोनों की जोड़ी वक्त हमारा है (1993), मोहरा (1994), धड़कन (2000), हेरा फेरी (2000), दे दाना दान (2009) जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.

एक बार फिर से यह लोकप्रिय जोड़ी वेलकम टू द जंगल में वापसी कर रही है. फिल्म की रिलीज नजदीक आने के साथ ही, सुनील शेट्टी ने हाल ही में ANI के साथ बातचीत की और इसी बीच उन्होंने अक्षय कुमार के चंचल मिजाज की तारीफ भी की.

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सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को लेकर कही बड़ी बात 

सुनील शेट्टी से जब अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तपाक से कहा, “अक्षय के डीएनए में उंगली करना है… उसमें शरारत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यह अभी भी बरकरार है. इसीलिए, किसी दृश्य को करते समय भी, वह हमेशा उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है. चाहे अभिनय हो या एक्शन सीक्वेंस, वह उसमें हास्य का पुट जरूर डालता है. चीजों को करने के उसके तरीके में हमेशा मस्ती का तत्व होता है. वह किसी दृश्य को हममें से अधिकांश लोगों से बहुत अलग ढंग से देखता है.” उन्होंने इस बारे में भी बात की कि जब भी वह गोविंदा और सलमान खान को कॉमेडी सीन करते हुए देखते हैं, तो वह अक्सर उनके अनूठे हास्यबोध और सहज कॉमिक टाइमिंग से प्रभावित हो जाते हैं.

सुनील ने आगे कहा, “चीची भैया (गोविंदा) को ही ले लीजिए, उनकी कॉमिक टाइमिंग बेमिसाल है. जब भी मैं उनके साथ शूटिंग करता था, मैं दंग रह जाता था और सोचता था, ‘मैं तो कभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता.’ और फिर हैं सलमान. उनका रूड और सीरियस कॉमेडी तो लाजवाब है. मुझे लगता है कि ये गुण ईश्वर प्रदत्त होते हैं. जिन लोगों में ये गुण होते हैं, साथ ही अच्छा दिल और नेक आत्मा होती है, वे ही इस तरह का अभिनय कर पाते हैं.”

कब रिलीज होगी ‘वेलकम टू द जंगल’?

‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के अलावा दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी भी हैं. यह फिल्म वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसके ट्रेलर को लोगों ने खूब पसंद किया था.

Tags: bollywoodentertainment
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