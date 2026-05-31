Akshara Singh Viral Video: इमोशनल हुईं अक्षरा सिंह, फूट-फूटकर लगीं रोने, वायरल वीडियो ने बढ़ाई फैंस की टेंशन!

इन दिनों अक्षरा सिंह अक्षय कुमार के साथ किये डांस वीडियो ‘घिस, घिस, घिस’ से सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग चिंतित हो रहे हैं.

इस वायरल वीडियो में अक्षरा सिंह सुबक-सुबककर रो रही हैं, जबकि उनकी मां फोन पर उन्हें दिलासा दे रही हैं. आइये जानते हैं कि ऐसी कौन-सी बात हुई जिसने अक्षरा सिंह को इस तरह रोने पर मजबूर कर दिया.

वायरल वीडियो के बारे में

अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वायरल वीडियो में अक्षरा अपनी मां से फोन पर बात कर रही होती हैं और अचानक बात करते-करते रो पड़ती हैं. दअसल, बातचीत के दौरान अक्षरा की मां ने उनकी सफलता को सराहते हुए कहा, ‘थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स मेरी बहादूर बच्ची.’ अक्षरा इन बातों को सुनकर बेहद भावुक हो गईं और जोर-जोर से रोने लगीं. हालांकि अक्षरा के इन आंसुओं के पीछे अक्षय कुमार भी जिम्मेदार हैं. अक्षरा ने बताया कि अक्षय कुमार ने भी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा, ‘तुम आगे बढ़ोगी।’ अक्षय की इन बातों से भी अक्षरा सिंह भावुक हो गई हैं.

अक्षरा के इस वीडियो पर उनके दोस्त विशाल ने भी एक खास मैसेज लिखा है. विशाल ने लिखा, ‘जब लीजेंड खिलाड़ी कुमार आपकी मेहनत को सराहें, तो वो एहसास ही अलग होता है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे एक छोटा सा बच्चा भी छुपा है.’ इसके साथ ही विशाल ने लिखा कि उन्हें अक्षरा पर बहुत गर्व है.

अक्षरा सिंह के बारे में

अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली जानी-मानी हीरोइन हैं. अक्षरा को एक्शन ड्रामा तबादला, राजनीतिक ड्रामा सरकार राज और एक्शन रोमांस सत्या जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. वह भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ ‘घिस, घिस, घिस’ गाने के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया है.