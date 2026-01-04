Home > भोजपुरी > ‘ना मर पा रही थी, ना जी पा रही थी…’ पवन सिंह के साथ रिश्ते को लेकर जब अक्षरा सिंह का छलका दर्द; बताया क्या-क्या करवाते थे भोजपुरी पावर स्टार?

"ना मर पाती थी, ना जी पाती थी..." अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते पर किए ऐसे खुलासे जिन्हें सुनकर सब दंग थे! आखिर बंद कमरे में क्या होता था? जानिए यहाँ.

By: Shivani Singh | Published: January 4, 2026 6:10:43 PM IST

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पावरस्टार पवन सिंह का लव अफेयर और ब्रेकअप जगजाहिर है. लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, उनका रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हुआ, जिसके बाद दोनों स्टार्स इंडस्ट्री में कभी साथ नहीं दिखे. एक्ट्रेस पहले ही मारपीट और जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. 

मुझे उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं 

अक्षरा सिंह ने शुभांकर मिश्रा के साथ एक खास बातचीत पवन सिंह के साथ उनके रिश्ते के बारे में कुछ सवालों के जवाब दिए. एंकर ने यह भी पूछा कि क्या वह कभी पवन सिंह के साथ फिर से काम करेंगी. अक्षरा ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, “मुझे उस इंसान का चेहरा भी याद नहीं है, तो मैं उसके साथ कैसे काम कर सकती हूं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं. अगर कुछ चीजें नहीं हुई होतीं तो हम साथ काम कर रहे होते. अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही हैं और कहीं न कहीं उनके मन में भी वे बातें होंगी. बॉलीवुड में भी, कई लोगों के रिश्ते टूटे हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छे दोस्त के तौर पर साथ काम कर रहे हैं.”

पवन सिंह और अक्षरा भोजपुरी के सलमान-ऐश्वर्या 

जब एंकर ने कहा, “लेकिन सलमान और ऐश्वर्या साथ नहीं आए,” तो अक्षरा ने सहमति जताते हुए कहा, “हां, वे (पवन सिंह और अक्षरा) भी साथ नहीं आएंगे.” इसके बाद एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसा कॉल आया कि, “अब तुम बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो, चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं, वह एक गलती थी?” इस पर अक्षरा ने जवाब दिया, “हां, मुझे एक बार कॉल आया था. उस इंसान ने पूछा, ‘मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिससे यह सब हुआ? मैंने तो सिर्फ अच्छी चीजें की थीं.’ मुझे यह सही नहीं लगा.”

पवन ने अक्षरा सिंह के सामने ऐसी डिमांड रखी थी

अक्षरा सिंह ने आगे कहा, “जब उसे लगा कि लड़की अब उसके कंट्रोल में है, तो उसने कहा, ‘स्टेज पर सबको बताओ कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है. इंडस्ट्री को बताओ कि तुम्हारा मेरे साथ कुछ चल रहा है.’ और मैं कहती थी कि मुझे डर लगता था कि सबको पता चल जाएगा. अगर मेरे परिवार को पता चल गया, “तो… तुम्हें दिखाना है कि तुम दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकती हो. तुम्हें किसी और के साथ भी फ्लर्ट करना है.” ऐसी बहुत सारी बातें थीं. लेकिन अंदर से मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था.”

पवन से जुड़ी एक घटना याद करते हुए अक्षरा ने कहा, “फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब मुझे उनके पैर छूने पड़ते थे. मुझे स्टेज पर जाना होता था, और मुझसे कहा जाता था कि मुझे उनके पैर छूने हैं. क्योंकि उन्हें यह पसंद था. मुझे उनके पैर छूने पड़ते थे. मुझे वैसा ही बर्ताव करना पड़ता था जैसा लोग कहते थे और जैसा वह कहते थे, और मैंने किया. मैंने उनके पैर भी छुए.

अक्षरा ने इस बर्ताव की तुलना जानवरों के बर्ताव से की

अक्षरा ने आगे कहा, “मैं पूरी तरह से टूट गई थी. मुझ पर हावी हुआ जाता था.” एक्ट्रेस ने रोते हुए कहा, “जब मैं सेट पर जाती थी, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस होता था जिसमें मुझे उनके पैर छूने होते थे, और अगर मैं उनके पैर पूरी तरह से या थोड़ा सा भी छूती थी, तो मेरे कान में कुछ फुसफुसाया जाता था जो मेरे दिमाग को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता था. तुम इतनी परेशान हो जाओगी कि तुम जी भी नहीं पाओगी और मर भी नहीं पाओगी.” अक्षरा यह भी कहती हैं कि उनके सामने टीवी भी तोड़े गए. यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं. क्योंकि उनका मानना ​​था कि अगर वह इसे मान लेती है, तो यह गलत है, और अगर वह नहीं मानती है, तो भी यह गलत है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने इन सभी हरकतों की तुलना जानवरों की हरकतों से की. हालांकि, अक्षरा सिंह और पवन सिंह कई सालों से अलग हैं. 

