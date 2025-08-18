Home > भोजपुरी > Akshara Singh ने की इस शख्स को बुरी तरह पिटाई, फिर कहा “मिस्टेक हो गया” वीडियो हो रहा है इंटरनेट पर वायरल, लोग देख हो रहे है हैरान

Akshara Singh New Bhojpuri Song : अक्षरा सिंह के नए भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” को 17 अगस्त के दिन उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और इस गाने के रिलीज होने के कुछ ही घंटो में लाखों व्यूज आ गए हैं। इस ट्रेंडिंग भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” में अक्षरा सिंह एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर रही हैं, क्योंकि वो शख्स उन्हें धोखा देकर किसी और को प्रपोज कर रहा हैं और इस पर अक्षरा सिंह कह रही हैं, कि गलत इंसान से प्यार हो गया

Published By: chhaya sharma
Published: August 18, 2025 23:13:00 IST

Akshara Singh New Bhojpuri Song : अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, फैंस उनके हर अंदाज के दीवाने हैं, फिर चाहे उनकी अदाकारी हो या फिर या उनकी दिल छू जाने वाली अवाज, यहीं वजह है कि एक्ट्रेस की कोई भी फिल्म और गाने रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा जाते हैं, ऐसा ही एक बार फिर हुआ है, एक्ट्रेस का नया भोजपुरी गाना रिलीज हुआ है, जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। 

अक्षरा सिंह के नए भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” ने मचा दी धूंंम (Akshara Singh’s New Bhojpuri Song “Mistake Ho Gaya” Created A Stir)

दरअसल, अक्षरा सिंह के नए भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” को 17 अगस्त के दिन उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और इस गाने के रिलीज होने के कुछ ही घंटो में लाखों व्यूज आ गए हैं। इस ट्रेंडिंग भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” में अक्षरा सिंह एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर रही हैं, क्योंकि वो शख्स उन्हें धोखा देकर किसी और को प्रपोज कर रहा हैं और इस पर अक्षरा सिंह कह रही हैं, कि गलत इंसान से प्यार हो गया और यही उसकी गलती रही और तुम से मिलकर “मिस्टेक हो गया। इस दौरान अक्षरा सिंह का स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज लोगों को कराफी पसंद आ रहा हैं, और यही वजह है कि यह  भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ हैं। 

इस भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” को अक्षरा सिंह ने दी अपनी खूबसूरत अवाज (Akshara Singh Gave Her Beautiful Voice To This Bhojpuri Song “Mistake Ho Gaya”)

बता दें कि युट्यू पर ट्रेंड कर रहे इस भोजपुरी गाने “मिस्टेक हो गया” को अक्षरा सिंह ने खूब अपनी खूबसूरत और दिलकश अवाज में गाया हैं और इस गाने को प्रड्यूस भी खूद किया हैं। लेकिन इस भोजपुरी गाने को म्यूजिक रोशन सिंह ने दिया है।

