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‘घिस घिस’ गाने से कहर मचाने के बाद, रवि किशन से मिली अक्षरा सिंह; पैर छूकर लिया आशीर्वाद, तस्वीरें वायरल

Akshara Singh: भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों अपने 'घिस घिस' गाने से चर्चा में हैं, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ नजर आईं. अब उन्होंने एक्टर-पॉलिटिशयन रवि किशन से मुलाकात की और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 3, 2026 11:25:40 AM IST

अक्षरा सिंह ने रवि किशन के छुए पैर
अक्षरा सिंह ने रवि किशन के छुए पैर


भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी पहचानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को इस वक्त फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. उन्हें हाल ही में आगामी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के गाने ‘घिस घिस’ में देखा गया, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी तड़का लगाती दिख रही हैं. इसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं. एक्ट्रेस रवि किशन का पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद ले रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने लंबा चौड़ा नोट लिखा है. 

रवि किशन का पैर छूकर लिया आशीर्वाद

अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं. इनमें एक्टर-पॉलिटिशयन रवि किशन से मुलाकात  करती दिख रही हैं. एक तस्वीर में वह अभिनेता संग अवॉर्ड लेकर पोज दे रही हैं. तो वहीं दूसरी तस्वीर में वह रवि किशन के पैर को छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं. इस दौरान उन्हें थोड़ा भावुक भी देखा गया है. यह तस्वीर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. 

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एक्ट्रेस ने लिखा लंबा चौड़ा नोट

इस पोस्ट को साझा करते हुए अक्षरा सिंह ने लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, ‘ये तस्वीरें पोस्ट करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे ये देर से मिलीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें आज ही शेयर करना था. अक्षय सर के साथ मेरे हाल ही के गाने को इतना प्यार मिला है. ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मुझे याद दिला रही है कि रुककर पीछे मुड़कर देखो और हर आशीर्वाद के लिए आभारी रहो. ज़ी न्यूज से मिला मेरा पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एक ऐसी याद है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. मैं यह सम्मान अपने प्यारे माता-पिता को समर्पित करती हूं, जिनका प्यार और आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है और विशेष रूप से मेरे गुरु रवि किशन जी को, जिन्होंने मुझमें एक अभिनेत्री देखी और मुझे बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास दिया. आपका मार्गदर्शन और विश्वास अमूल्य रहा है. मैं हमेशा आभारी रहूंगी और मेरे पहले फिल्म निर्देशक बबलू सोनी सर को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मधुवेंद्र जी को धन्यवाद. इस खूबसूरत सफर में मिले हर सबक, हर अवसर और हर व्यक्ति के लिए आभारी हूं.’

एक नजर अक्षरा सिंह के करियर पर 

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं और रिपोर्ट के अनुसार वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से भी एक हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 69 लाख फॉलोअर्स हैं. उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं ‘तबादला’, ‘सरकार राज’, ‘सत्या’, ‘ऐ बलमा बिहार वाला’ और ‘दिलेर’. उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है. उनके सबसे लोकप्रिय ट्रैक में ‘इधर आने का नहीं’, ‘डोंट टच माई हैंड’, ‘फलनवा के बेटा सपनवा में आता है’, ‘कॉल करे क्या’ और ‘कमरिया’ शामिल हैं।

Tags: akshara singhAkshay KumarRavi Kishan
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