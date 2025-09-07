Home > मनोरंजन > जाली वाली लेगिंग्स पहन Akshara Singh ने शेयर किया Video, डांस मूव्स संग दिखाई बेपनाह खूबसूरती

Akshara Singh Dance Video: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक्ट्रेस जाली वाली लेगिंग्स पहन डांस मूव्स कर रही हैं और अपनी बेपनाह खूबसूरती दिखा रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 7, 2025 17:16:26 IST

Akshara Singh Video: भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है, तब अक्षरा सिंह का नाम जरूर लिया जाता है। अक्षरा सिंह अपने फैंस के बीच एक्टिंग के साथ-साथ बोल्ड लुक्स और बेपनाह खूबसूरती के लिए भी फेमस हैं। यही वजह है कि उनकी पुरानी से पुरानी वीडियोज भी इंटरनेट पर जमकर वायरल होती रहती हैं। हाल में भी अक्षरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी बाला शॉर्ट टॉप, डेनिम शॉर्ट्स और जाली वाली लेगिंग्स पहन स्टाइल दिखाती नजर आ रही हैं। 

अक्षरा सिंह ने जाली वाली लेगिंग्स में दिखाई बेपनाह खूबसूरती 

वायरल वीडियो अक्षरा सिंह ने खुद इंस्टाग्राम पर 2024 दिसंबर में पोस्ट किया था। इस वीडियो में अक्षरा सिंह की खूबसूरती देखने लायक है। भोजपुरी बाला वीडियो में फेमस सिंगर सुनीधि चौहान के गाने आंख पर लिपसिंग कर रही हैं और अपने कमाल के बोल्ड डांस मूव्स भी दिखा रही हैं। वह कभी अपनी अंखियों से वार कर रही हैं, तो कभी कमर हिलाती नजर आ रही हैं।

View this post on Instagram

A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

अक्षरा का डांस देख उनके फैंस जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्ट्रेस की तारीफ में लिखा, मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपके जितना खूबसूरत कोई एक्टर नहीं लगती। तो एक ने लिखा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वहीं ज्यादातर फैंस ने कमेंट बॉक्स में दिल और फायर वाले इमोजी भेजे हैं। 

अक्षरा सिंह का लुक भी है कमाल

अक्षरा के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का छोटा टॉप कैरी किया है, जिसके साथ जैकेट भी है। साथ ही उन्होंने डेनिम शॉर्ट्स और जाली वाली लेगिंग्स भी कैरी की हैं। एक्ट्रेस ने हैवी मेकअप किया है और बालों को कर्ली लुक में स्टाइल किया है। 

सोशल मीडिया सेंसेशन हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार अक्षरा सिंह की हर तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बता दें, अक्षरा सिंह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि सिंगर भी हैं और अक्सर ही अपने नए-नए गानों से फैंस का दिल जीतती रहती हैं। अक्षरा सिंह ने अपने फिल्मी करियर में सत्यमेव जयते, प्रतिज्ञा, पवन राजा, ये कहानी है लैला मजनू की, धड़कन, सत्या जैसी कई फिल्मों में काम किया है। 

