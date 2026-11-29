अपनी आने वाली फिल्म ‘ईथा’ के प्रमोशन के लिए श्रद्धा कपूर पटना पहुंची थीं. इस दौरान उनकी को-स्टार अक्षरा सिंह भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. श्रद्धा ने अक्षरा की हिम्मत और उनके प्यार भरे स्वभाव की तारीफ करते हुए उन्हें खास महसूस कराया. इसका वीडियो भी सामने आया.

अक्षरा सिंह हुईं इमोशनल

प्रमोशनल इवेंट के दौरान अक्षरा सिंह भावुक हो गईं. उन्हें इस तरह देखकर श्रद्धा कपूर ने हिम्मत दी. श्रद्धा कपूर ने फिल्म ‘ईथा’ के लिए अक्षरा की मेहनत और उनके बदले हुए अंदाज की भी तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर नौवारी साड़ी पहनकर किए गए अक्षरा के डांस का जिक्र किया. श्रद्धा कपूर ने कहा, “आई लव यू, फ्रेंड. हम खुशकिस्मत हैं कि तुम ‘ईथा’ का हिस्सा हो. अक्षरा का दिल बहुत साफ है. उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है. देखिए, उन्होंने फिल्म के लिए खुद को कितना बदला है और नौवारी साड़ी पहनकर शानदार डांस किया है.”

पहली बार अक्षरा और श्रद्धा कपूर साथ में कर रही काम

फिल्म ‘ईथा’ में श्रद्धा कपूर और अक्षरा सिंह पहली बार साथ काम कर रही हैं. दोनों फिल्म के एक गाने में भी नजर आएंगी. श्रद्धा फिल्म में मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं. वहीं, अक्षरा रत्ना की भूमिका में हैं, जो एक लावणी डांसर और तमाशा कलाकार है.

फिल्म के बारे में