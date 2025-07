अक्षरा सिंह ने किया पवन सिंह के साथ “पलग तोड़ रोमांस”, बारिश के रोमांटिक मौसम में ट्रेंड कर रहा है भोजपुरी गाना ‘दुनिया में सबका से प्यारा’

Bhojpuri Song “Duniya Mein Sabke Se Pyaara”: एक समय था जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी माना जाता था। भले ही अब सालों से दोनों ने एक साथ काम नहीं किया हैं, लेकिन आज भी पवन सिंह और अक्षरा सिंह के गानो (Bhojpuri Gana) लोगों को बेहद पसंद हैं। ऐसे ही एक बार फिर पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक मोस्ट रोमांटिक गाना इस बारिश के मौसम में यूट्यूब पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा हैं, लोग इस भोजपुरी गाने को आज भी उतने ही उत्साह से देख रहे हैं, जितना पहली बाद देख था।

दरअसल, बारिश के इस रोमांटिक मौसम में हर कोई रोमांटिक गाना सुनना पसंद करता है, ऐसे में यूट्यूब पर कई सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड और पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग ट्रेंड करते हैं और दिन पर दिन लोगों में भोजपुरी गाने के बढ़ते क्रेज की वजह से भोजपुरी का सुपरहिट गाना ‘दुनिया में सबका से प्यारा’ काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। करीब 8 साल पहले रिलीज हुए इस भोजपुरी गाने (Bhojpuri Gana) में पवन सिंह, अक्षरा सिंह के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों का ये बोल्ड अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ट्रेंड कर रहे इस भोजपुरी सॉन्ग ‘दुनिया में सबका से प्यारा’ को Enterr10 Rangeela के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। इस मोस्ट रोमांटिक गाने की वीडियों में अक्षरा सिंह अपने प्यार का इजहार पवन सिंह से करती नजर आ रही है और उनके साथ रोमांस कर रही है, इस दौरान दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही हैं।

बारिश के इस रोमांटिक मौसम में वायरल हुआ पवन सिंह और अक्षरा सिंह का मोस्ट रोमांटिक गाना (In This Romantic Rainy Season Pawan Singh and Akshara Singh Most Romantic Song Went Viral)