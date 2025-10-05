Rise & Fall के सेट से भागी ये कंटेस्टेंट! अर्जुन बिजलानी संग की बदतमीजी, अब देने होंगे 1 करोड़?

Akriti Negi And Arjun Bijlani Fight: अमेजन एमएक्स प्लेयर का रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ लोगों के बीच काफी चर्चा में बना हुआ है. शो की कंटेस्टेंट आकृति नेगी इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बीच में ही शो छोड़ने का मन बना लिया. दरअसल, शो में आकृति और अर्जुन बिजलानी के बीच जमकर बहस हो गई.

अर्जुन का कहना था कि आकृति एक कमजोर खिलाड़ी हैं और शो में किसी से घुल-मिलकर नहीं रहतीं. वहीं, आकृति का कहना था कि उन्हें शो में अकेला महसूस हो रहा है. इसपर अर्जुन बोले उन्होंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया है और अपने 21 साल के करियर में कभी भी इस तरह का व्यवहार झेलना नहीं पड़ा. बहस इतनी बढ़ गई कि आकृति सेट से अर्जुन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चली गईं. इस पर अर्जुन बुरी तरह भड़क गए.

1 करोड़ की पेनाल्टी

गुस्से और भावनाओं से भरी आकृति ने उसी वक्त शो छोड़ने का फैसला कर लिया. लेकिन, मामला इतना आसान भी नहीं था. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, अगर कोई कंटेस्टेंट बिना एलिमिनेशन के शो छोड़ता है, तो उसे 1 करोड़ की पेनाल्टी देनी पड़ती है. यही वजह रही कि आकृति चाहकर भी तुरंत शो से बाहर नहीं निकल सकीं. उन्होंने कहा कि मैं इतने पैसे कहां से लाउंगी.

आकृति के बर्ताव पर भड़के अर्जुन

अर्जुन ने शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर से कहा, “मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मैंने हमेशा मेहनत की है और सबकी रिस्पेक्ट की है, लेकिन यहां मुझे बार-बार अपमानित किया जा रहा है.” उनकी ये बातें सुनकर बाकी कंटेस्टेंट भी उनका सपोर्ट करने लगे.

फैंस और सोशल मीडिया रिएक्शन

हालांकि, लाख मुश्किलों के बावजूद आकृति ने फिलहाल शो में बने रहने का फैसला किया है. उन्होंने साफ कहा कि यह सफर अब उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन वह खुद को साबित करने की कोशिश करेंगी. इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भी आकृति को ट्रोल किया जा रहा है. फैंस का कहना है कि अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और उन्हें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए.