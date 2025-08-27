9 करोड़ में सिमट गई 85 करोड़ की फिल्म, बेटे की नाकामयाबी से पिता की किरकिरी

Akhil Akkineni Movie: साल 2023 में साउथ के यंग एक्टर अखिल अक्किनेनी (Akhil Akkineni) की फिल्म एजेंट बड़े धूमधाम के साथ रिलीज की गई थी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था क्योंकि यह सुरेंदर रेड्डी जैसे हिट डायरेक्टर ने बनाई थी। मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन और प्रोडक्शन पर पानी की तरह पैसा बहाया। फिल्म का बजट लगभग 85 करोड़ रुपये था, जबकि उस समय अखिल (Akhil Akkineni) की मार्केट वैल्यू 40 करोड़ से भी कम आंकी जाती थी। यानी मेकर्स ने उम्मीद से दोगुना दांव लगाया। ट्रेलर और टीजर को लेकर चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि फैन्स को यकीन था यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी।लेकिन, रिलीज के बाद नतीजे उलटे निकले। उम्मीदों पर खरी उतरने की जगह, यह फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई।

करियर की लगातार नाकामयाबियों की लंबी लिस्ट

अखिल अक्किनेनी (Akhil Akkineni), साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) के बेटे हैं। फिल्मी बैकग्राउंड से आने की वजह से उन पर हमेशा बड़ी उम्मीदें रखी गईं। उन्होंने 2015 में अखिल: द पावर ऑफ जुआ से डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म 50 करोड़ के बजट पर बनी थी और बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद हैलो और मिस्टर मजनू जैसी फिल्मों से थोड़ी तारीफ तो मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं। काफी संघर्षों के बाद, अखिल ने मोस्ट एलिजिबल बैचलर से आखिरकार पहली हिट फिल्म दी। इसी सफलता ने उन्हें नया कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने एजेंट जैसी बड़ी फिल्म पर हाथ डाला। लेकिन यहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी नाकामयाबी बन गई।

एजेंट बना साल का सबसे बड़ा फ्लॉप

एजेंट की कहानी को लेकर दर्शकों ने सबसे ज्यादा निराशा जताई। भले ही अखिल (Akhil Akkineni) ने इस फिल्म के लिए दो साल तक ट्रेनिंग लेकर शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया हो, लेकिन स्क्रिप्ट और निर्देशन में इतनी खामियां थीं कि फैन्स भी थिएटर तक नहीं पहुंचे।

फिल्म की असफलता से न केवल अखिल बल्कि प्रोड्यूसर अनिल सुनकारा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रमोशन और मार्केटिंग सहित फिल्म में लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेकिन, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 9 करोड़ रुपये की कमाई की, जो निवेश का सिर्फ 10% भी नहीं था। यह आंकड़ा देखकर साफ हो गया कि यह फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिज़ास्टर फिल्मों में से एक है।

पिता नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni) की दौलत

जहाँ अखिल (Akhil Akkineni) का करियर लगातार फ्लॉप्स से जूझ रहा है, वहीं उनके पिता नागरजुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) साउथ इंडस्ट्री के सबसे अमीर अभिनेताओं में गिने जाते हैं। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, नागार्जुन की नेट वर्थ लगभग 410 मिलियन डॉलर यानी ₹3572 करोड़ है।इतनी अपार संपत्ति के मालिक नागार्जुन शाहरुख खान और जूही चावला जैसे स्टार्स के बराबर गिने जाते हैं। उनकी संपत्ति अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज से भी ज्यादा बताई जाती है। वहीं अखिल की नेट वर्थ लगभग 66 करोड़ रुपये है, जो उनके पिता के मुकाबले बेहद कम है।