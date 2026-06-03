Akanksha Choudhary: Splitsvilla 16 से बनाई पहचान, अब बिग बॉस 20 में  एंट्री लेने को तैयार, अफवाह या सच्चाई?

अफवाहों का बाजार गर्म है और इस बार सबकी निगाहें एमटीवी के स्प्लिट्सविला 16 की धुरंधर कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी पर टिकी हैं. विला में बेहद उथल-पुथल भरे और विवादों से घिरे सफर के बाद, अटकलें तेज हो गई हैं कि रियलिटी शो की इस स्टार को टेलीविजन के सबसे बड़े मंच सलमान खान के बिग बॉस के लिए आमंत्रित किये जा सकते हैं.

स्प्लिट्सविला 16 में आकांक्षा ने अपने पूरे सफर के दौरान बिग बॉस वाली बेबाक ऊर्जा का प्रदर्शन किया. साथी प्रतियोगियों के साथ तीखी नोकझोंक से लेकर योगेश रावत के साथ उनके बेहद उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते तक, उन्होंने महीनों तक सोशल मीडिया पर हलचल मचाए रखी, जिसके बाद से ये अफवाहें बढ़ने लगी हैं.

क्या है पूरा मामला

स्प्लिट्सविला के ग्रैंड फिनाले के बाद से अटकलें तेज़ हो गई हैं, जहां आकांक्षा, योगेश और साथी प्रतियोगी रुरु के बीच चल रहे उलझे हुए घटनाक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. पैपराज़ी और फैन पेज भी आकांक्षा की हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं, जिससे यह अफवाहें फैलने लगीं कि बिग बॉस के निर्माता उनकी वायरल छवि का फायदा उठाना चाहते हैं. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई है जिनमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि आकांक्षा और योगेश को सलमान खान के बिग बॉस के अगले सीज़न के लिए एक जोड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है.

आकांक्षा ने दिया इशारा

हाल ही में जब पत्रकारों ने उनसे बिग बॉस के अगले सीजन में उनकी संभावित एंट्री के बारे में पूछा, तो आकांक्षा ने बड़ी चतुराई से टालमटोल किया और सीधे-सीधे “ना” कहे बिना अजीबोगरीब जवाब दिए, जिससे अफवाहों को हवा मिलने लगी. हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आकांक्षा बिग बॉस 20 में शामिल होंगी या नहीं. अगर आकांक्षा एमटीवी से कलर्स में आती हैं, तो वह ऐसा करने वाली पहली नहीं होंगी, लेकिन लड़ाई से कभी पीछे न हटने के उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, वह शो में पिछले कई सालों में सबसे धमाकेदार एंट्री साबित हो सकती हैं.