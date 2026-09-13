‘देती तो थी लेकिन बच्चा नहीं देती थी’, Akanksha Chamola ने इस बार पार कर दी बेशर्मी की हर एक हद; वीडियो देख आएगी शर्म

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Controversy: लॉक अप 2 की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने शो में अपने सीक्रेट्स से सुर्खियां बटोरीं. गौरव खन्ना के साथ उनकी शादी इस सीज़न के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई, जब उन्होंने बताया कि वो तलाक लेने जा रहे हैं. हालांकि, गौरव के बारे में उनकी कुछ बाद की बातों की ऑनलाइन आलोचना हुई, इस अटकल के बीच कि उन्होंने एलिमनी के तौर पर ₹10 करोड़ की बड़ी रकम मांगी थी. वहीं अब इनका एक ऐसा पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई आकांक्षा चमोला को ट्रोल कर रहा है. इस पॉडकास्ट में आकांक्षा ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिसे सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी.

देती तो थी लेकिन…

पॉडकास्ट में जब आकांक्षा से सवाल किया गया कि तुम्हारे पति (गौरव खन्ना) को बच्चे चाहिए थे तो तुम देती क्यों नहीं थी? इस पर आकांक्षा ने डबल मीनिंग जवाब दिया और कहा कि ‘ मैं देती तो थी…पर बच्चे नहीं दे रही थी सिर्फ’, इतना ही नहीं जब आकंक्षा से सवाल किया गया कि बच्चा क्यों नहीं करना ? काम नहीं आता तुम्हे? तो इस पर आकंक्षा ने फिर अटपटा जवाब दिया और कहा कि ‘दूध नहीं आता और मुझे ऐसा लगता है कि आएगा भी नहीं ‘ इसके बाद एंकर ने कहा कि ‘उसके लिए बच्चा करना पड़ता है पहले’.

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मैं शादी कभी नहीं करूंगी- आकांक्षा चमोला

इतना ही नहीं पॉडकास्ट में आकांक्षा से पूछा गया कि अगर किसी और से शादी कर के बच्चा हो गया तो? इस पर आकंक्षा ने जवाब दिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी. वहीं फिर एंकर ने सवाल किया कि अभी नहीं करोगी या कभी नहीं करोगी? तो इस पर गौरव खन्ना की एक्स वाइफ ने कहा कि ‘मैं शादी कभी नहीं करुँगी’. वहीं अब ये पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सुर्ख़ियों में बना हुआ है.