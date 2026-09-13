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आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, डिलीट की तस्वीरें; एक्ट्रेस के कदम से मची हलचल

Akanksha Chamola: आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को अनफॉलो कर दिया है और इंस्टाग्राम से उनकी तस्वीरें और रील हटा दी हैं. इस कदम से मनोरंजन जगत में हलचल मच गई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 10:57:28 PM IST

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना


आकांक्षा चमोला ने अपने अलग हो चुके पति गौरव खन्ना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. उनका यह कदम दोनों के बीच चल रहे अलगाव के बीच सामने आया है. ऐसे में आकांक्षा के इस सोशल मीडिया कदम ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है.

आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को किया अनफॉलो

आकांक्षा चमोला ने अब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से गौरव खन्ना की तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं. अलगाव की खबर सामने आने के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और मेटा इंडिया से अपना यूजरनेम बदलने में मदद भी मांगी थी, क्योंकि मौजूदा नाम अभी भी गौरव खन्ना के सरनेम से जुड़ा है. फिलहाल उनका इंस्टाग्राम यूजरनेम ‘akankshagkhanna’ है.

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गौरव अभी भी कर रहे हैं फॉलो

आकांक्षा चमोला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ बदलाव किए हैं, हालांकि गौरव खन्ना अब भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल पर आकांक्षा की तस्वीरें मौजूद हैं. यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब आकांक्षा ने ‘लॉक अप 2’ के प्रीमियर पर पहली बार दोनों के अलगाव को लेकर सार्वजनिक तौर पर बात की थी. इसके बाद दोनों ने अपनी शादी और अलग होने के फैसले से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की.

एलिमनी को लेकर एक्ट्रेस ने क्या कहा?

मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये के गुजारा भत्ता की मांग से जुड़ी खबरों पर बात करने के तुरंत बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नवीनतम पोस्ट किया. दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए, आकांक्षा ने कहा, ‘अगर मांगा होता और अगर मिल गया होता तो मैं यहां बैठती. अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं कब का ये देश चोर कर चली जाती.’

यह खबर भी पढ़ें: आम्रपाली और माही विज के अंदर समाई कनिका की आत्मा! बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट ही नहीं, सलमान भी देखकर चौंके

Tags: Akanksha ChamolaAkanksha Chamola Instagramgaurav khanna
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