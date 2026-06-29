गौरव खन्ना से अलग होने के बाद, आकांक्षा चमोला का प्यार से उठ गया भरोसा! बोलीं- ‘अब नहीं’

हाल ही में ‘लॉक अप सीजन 2’ के पहले एपिसोड ने आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वह अपने पति और अभिनेता गौरव खन्ना से अलग हो रही हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं. अब एक जानकारी सामने आई है आकांक्ष चमोला ने बताया कि अब वह प्यार नहीं करना चाहती. जानिए पूरी बात.

एक्ट्रेस ने दोबारा प्यार को लेकर क्या कहा?

‘लॉक अप सीजन 2’ ks दूसरे एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करती नजर आईं. उन्होंने कहा कि वह दोबारा प्यार में पड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वह अपनी आजादी का आनंद लेना चाहती हैं और अपने दम पर जिंदगी को जीना चाहती हैं.

श्रेया ने आकांक्षा से पूछा कि गौरव से अलग होने के बाद क्या वह दोबारा प्यार करने के लिए तैयार है. आकांक्षा ने जवाब दिया, ‘मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो नहीं. हां मैं अपनी आजादी का आनंद लेना चाहती हूं. देखिए, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी. 24 साल की उम्र में. मैंने ज्यादा कुछ अनुभव नहीं किया. इसलिए, 10 साल तक एक अच्छे रिश्ते में रहने के बाद, अब मेरे पास अनुभव करने और उस तरह की आज़ादी पाने का समय है. इसलिए, मैं किसी और रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती.’

गौरव से अलग होने का किया था खुलासा

शो के पहले एपिसोड में बोलते हुए आकांक्षा ने कहा, ‘मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. जी हां, हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था. यह आपसी फैसला था. हम पिछले एक साल से इस बारे में सोच रहे थे.’

अचानक तलाक की खबरों ने बटोरीं सुर्खियां

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी कर ली और टेलीविजन के लोकप्रिय जोड़ों में से एक बन गए. आकांक्षा चमोला नवंबर 2025 में बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में भी नजर आई थीं, जहां उन्होंने और गौरव ने प्यार भरे पल साझा किए थे. इसके बाद भी, दोनों सोशल मीडिया पोस्ट में साथ नजर आते रहे और जनवरी 2026 में आकांक्षा का जन्मदिन भी साथ में मनाया. अब तलाक की खबरों ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

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