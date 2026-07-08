Home > मनोरंजन > क्या सिर्फ लड़कियों में इंट्रेस्टेड हैं आकांक्षा चमोला? Lock Upp 2 में किया बड़ा दावा; कहा, ‘तलाक के बाद दोबारा…’

क्या सिर्फ लड़कियों में इंट्रेस्टेड हैं आकांक्षा चमोला? Lock Upp 2 में किया बड़ा दावा; कहा, ‘तलाक के बाद दोबारा…’

Lock Upp 2 में जब से आकांक्षा चमोला आई हैं तब से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में उन्होंने शो में बड़ा दावा किया कि गौरव खन्ना (gaurav khanna) से तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं करेंगी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 8, 2026 11:15:30 AM IST

आकांक्षा चमोला
आकांक्षा चमोला


Akanksha Chamola in Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ के पहले एपिसोड से ही आकांक्षा चमोला चर्चा में हैं. सबसे पहले उन्होंने गौरव खन्ना से अपने तलाक की घोषणा करके सनसनी मचा दी, इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि वो बाइसेक्सुअल हैं.

हाल ही में आकांक्षा ने शो में कहा कि वह तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं करेंगी. आकांक्षा ने आगे कहा कि फिलहाल वह अकेले ही रहेंगी.

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‘मैं अकेली रहने वाली हूँ’

Lock Upp 2 में सह-प्रतियोगी पामेला से बातचीत के दौरान आकांक्षा ने कहा, “मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी; मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई थी.” पामेला ने जवाब दिया, “तुम अभी भी जवान हो; तुम्हें कोई न कोई मिल जाएगा.”  इस पर आकांक्षा ने आगे कहा, ‘मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती. मुझे लगता है कि अब बस हो गया. लेकिन पहली बार मैं अकेले रहने वाली हूं. मतलब, अपने माता-पिता या पति के घर में नहीं. मेरा अपना घर होगा. अब मैं पूरी जिंदगी अकेले ही रहूंगी.’

‘बच्चे’ की वजह से हुआ तलाक 

इसके बाद के एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने यह भी बताया कि एक दशक की शादी के बाद उन्होंने तलाक का विकल्प क्यों चुना. लॉक अप सीजन 2 में सह-प्रतिभागियों श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला के साथ बातचीत के दौरान आकांक्षा ने कहा, “जब हम शादी में थे, तब मुझमें मातृत्व की भावना कभी नहीं थी. लेकिन मैं इसे जानने के लिए उत्सुक थी और मैंने इसे कभी दबाया नहीं. धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ यह सोच बदल गई.”

बिग बॉस 19 में गौरव ने किया था खुलासा 

पिछले साल बिग बॉस 19 के दौरान, गौरव पर अपनी पत्नी के बच्चे न पैदा करने के फैसले का खुलासा करके सहानुभूति बटोरने का आरोप लगा था. फाइनल सप्ताह के दौरान मीडिया से बातचीत में, एक रिपोर्टर ने गौरव से पूछा कि क्या अपने निजी जीवन का खुलासा करना एक सोची-समझी चाल थी. इस सवाल का जवाब देते हुए गौरव ने कहा कि वह हमेशा अपनी पत्नी के फैसले के साथ खड़ा रहेगा, हालांकि वह परिवार बसाना चाहता है.

Tags: entertainmentLock Upp 2
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