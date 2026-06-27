‘लॉक अप 2’ शो में आकांक्षा चमोला का बड़ा खुलासा! गौरव खन्ना से लिया तलाक, 10 साल की शादी खत्म

टीवी अभिनेता गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला 10 साल की शादी के बाद अलग हो रहे हैं. आकांक्षा ने ‘लॉक अप’ सीजन 2 के प्रीमियर पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे थे और अब उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है.

आकांक्षा चमोला ने क्या कहा?

रियलिटी शो में बोलते हुए आकांक्षा चमोला ने कहा, ‘मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात सार्वजनिक नहीं हुई है.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है. उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे और गौरव के बीच सब ठीक है. हम अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हमें नहीं लगता कि हम जीवनसाथी के रूप में एक-दूसरे के अनुकूल हैं क्योंकि हम दोनों का भविष्य बहुत अलग है. और दुर्भाग्य से, वह एक-दूसरे के साथ नहीं है.’

बिग बॉस 19 में हुई थी खूब चर्चा

इस खुलासे ने दंपति के बीच पहले हुए उन बातचीत पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है जिनमें उन्होंने बच्चे न पैदा करने का फैसला किया था. आकांक्षा के बयान के प्रसारित होने के तुरंत बाद, बिग बॉस 19 से गौरव का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन फिर से सामने आया, जिसमें उन्होंने पिता बनने की शुरुआती इच्छा के बावजूद अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान करने की बात कही थी.

क्यों नहीं चाहती बच्चा?

आकांक्षा ने बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के दौरान अपने इस फैसले के बारे में पहले ही बात की थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं हुई और उन्हें नहीं लगता था कि वह बच्चे को पालने की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं.

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