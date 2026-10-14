सीमेंट की पाइप में रातें गुजारने वाला शख्स, कैसे बना बॉलीवुड का खूंखार विलेन? जिसकी आवाज सुन कांप उठते थे लोग

मोना डार्लिंग…ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा. इस आवाज़ को सुनते ही बस एक ही नाम याद आता है- अजीत. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और तेज आवाज से दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया. शुरुआती जीवन में एक्टर को अपनी रातें सीमेंट के पाइपों में गुजारनी पड़ी. आइए जानते हैं इस खतरनाक विलेन के बारे में.

कहां हुआ था जन्म?

27 जनवरी 1922 को हैदराबाद में हामिद अली खान के तौर पर जन्मे इस एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग और तेज आवाज से दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया. उन्हें लोग अजीत नाम से जानते थे. अजीत के पिता निज़ाम की सेना में थे और बहुत सख़्त मिज़ाज के थे. वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या वकील बने. लेकिन 22 साल के हामिद पर तो बस एक्टिंग का जुनून सवार था.

किताबें बेच निकल गए मुंबई

एक दिन अजीत ने अपनी कॉलेज की किताबें बेचीं, ट्रेन का टिकट खरीदा और बिना किसी को बताए मुंबई भाग गए. उस जमाने में एक्टिंग को सम्मानजनक काम नहीं माना जाता था, और ऐसा करने पर समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता था.

पाइप में रहकर काटी रातें

मुंबई आने के बाद एक्टर अजीत मोहम्मद अली रोड पर एक दोस्त के साथ रहने लगे. उनके रहने की जगह सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा सा सीमेंट का पाइप था. वहां के गुंडे उन पाइपों में रहने के लिए भी पैसे वसूलते थे. एक दिन, जब एक गुंडे ने अजीत से पैसे मांगे, तो पैसे देने के बजाय अजीत ने उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी. अगले ही दिन माहौल बदल गया. गुंडों का डर खत्म हो गया और लोग अजीत खान को मुफ़्त में चाय, नाश्ता और खाना देने लगे.

कैसे पड़ा अजीत नाम?

डायरेक्टर महेश भट्ट के पिता, नानाभाई भट्ट ने उनका नाम बदलकर अजीत रख दिया क्योंकि हामिद अली खान नाम बहुत लंबा था. नानाभाई ने ही उन्हें हीरो के तौर पर पहला ब्रेक दिया. इसके बाद, उन्होंने ‘मुग़ल-ए-आज़म’ और ‘नया दौर’ जैसी फ़िल्मों में शानदार काम किया.

कैसे मिला विलेन का रोल?

बाद में अजीत ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया. लगातार चार साल तक अजीत के पास कोई काम नहीं था. एक दिन, वे सी रॉक होटल क्लब में राजेंद्र कुमार के साथ ताश खेल रहे थे. तभी, साउथ इंडियन डायरेक्टर टी. प्रकाश राव वहां पहुंचे. वे राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला के साथ ‘सूरज’ फ़िल्म बनाना चाहते थे. लेकिन उन्हें एक विलेन की तलाश थी. राजेंद्र कुमार ने तुरंत अजीत का नाम सुझाया. फिल्म रिलीज़ हुई और विलेन के तौर पर अजीत का रोल यादगार बन गया. अजीत खान का मशहूर डायलॉग, “पूरा शहर मुझे ‘लायन’ के नाम से जानता है,” आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. फिल्म ‘यादों की बारात’ में उनके डायलॉग, “मोना डार्लिंग” और “लिली, डोंट बी सिली” दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुए.

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