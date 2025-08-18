Pornography Case में दिल्ली हाईकोर्ट ने Ajaz Khan की गिरफतारी रोकने पर किया इंकार, लगा है लड़कियों के कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप

Ajaz Khan Pornography Case: इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर एजाज खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एजाज खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया हैं। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से केस से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।

एजाज खान का यह पोर्नोग्राफी केस वेब सीरीज “हाउस अरेस्ट” से जुड़ा है (This Pornography Case of Ajaz Khan Is Related To The Web Series “House Arrest”)

दरअसल, एजाज खान का यह पोर्नोग्राफी केस वेब सीरीज “हाउस अरेस्ट” से जुड़ा है, इस दौरान उनपर अश्लील कंटेंट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के गंभीर आरोप लगाया गया था, उन पर ये आरोप एक महिला और उनकी बेटी ने लगाए थे। महिला और उनकी बेटी ने एजाज खान पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। हालांकि एजाज खान के वकील का कोर्ट में कहा था कि उसके खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एजाज खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया हैं और अब इस पोर्नोग्राफी मामले की अगली सुवनाई 22 सितंबर को होनी तय हुई है।

एजाज खान ने उतरवाए लड़कियों के कपड़े (Ajaz Khan Made The Girls Take Off Their Clothes)

बता दें एजाज खान यह पोर्नोग्राफी केस उल्लू ऐप के रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ की एक क्लिप से जुड़ा हुआ है, जिसमें अश्लील कंटेंट दिखाया गया है और उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि एजाज खान ने लड़कियों से अश्लील कृत्य करवाए हैं। रिपॉर्ट के अनुसार महिला का कहना है कि एजाज ने सरेआम लड़कियों के कपड़े उतरवाए थे और सेक्स पोजिशन दिखाने को कहा।