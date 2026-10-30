बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे अजय देवगन, भीड़ में फंसे तो आगबबूला हुए अभिनेता; इंटरनेट पर वीडियो वायरल

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन हाल ही में अपने बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे. इस दौरान वह भीड़ में फंस गए, जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो एक्टर का गुस्सा हाई हो गया और भीड़ में मौजूद लोगों पर भड़क उठे. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजय देवगन सिर पर हरे कलर का कपड़ा बांधे नजर आ रहे हैं. उनके आसपास फैंस की भारी भीड़ जमा है, जो मोबाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं. इस दौरान अजय बेटे युग का हाथ थामकर भीड़ के बीच से निकलते और उसे संभालते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद जब ज्यादा भीड़ हुई, तो अजय देवगन भड़क गए और लोगों पर चिल्लाने लगे.

कबका है वीडियो?

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह साल 2019 का है, जब वह राजस्थान के अजमेर स्थित है अजमेर दरगाह गए थे. लेकिन इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

अजय देवगन का वर्कफ्रंट