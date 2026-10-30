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बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे अजय देवगन, भीड़ में फंसे तो आगबबूला हुए अभिनेता; इंटरनेट पर वीडियो वायरल

Ajay Devgn Viral Video: अजय देवगन अपने बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. इस दौरान फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. फिर अचानक एक्टर भड़क उठे और चिल्लाने लगे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 6:09:16 PM IST

अजय देवगन का वायरल वीडियो
अजय देवगन का वायरल वीडियो


बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन हाल ही में अपने बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे. इस दौरान वह भीड़ में फंस गए, जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो एक्टर का गुस्सा हाई हो गया और भीड़ में मौजूद लोगों पर भड़क उठे. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और नेटिजंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजय देवगन सिर पर हरे कलर का कपड़ा बांधे नजर आ रहे हैं. उनके आसपास फैंस की भारी भीड़ जमा है, जो मोबाइल से उनकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं. इस दौरान अजय बेटे युग का हाथ थामकर भीड़ के बीच से निकलते और उसे संभालते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद जब ज्यादा भीड़ हुई, तो अजय देवगन भड़क गए और लोगों पर चिल्लाने लगे. 



कबका है वीडियो?

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह साल 2019 का है, जब वह राजस्थान के अजमेर स्थित है अजमेर दरगाह गए थे. लेकिन इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 

अजय देवगन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई थी. इससे पहले वह ‘धमाल 4’ में नजर आए थे. उनकी आने वाली फिल्मों में ‘गोलमाल 5’, ‘रेंजर’, ‘सूर्यस्पर्श’ और ‘चौहान’ शामिल हैं. ‘गोलमाल 5’ जनवरी 2027 और ‘चौहान’ अक्टूबर 2027 में रिलीज होने वाली है.

Tags: ajay devgnAjay Devgn Viral Videoajmer dargahAjmer SharifYug Devgn
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