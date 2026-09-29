Home > मनोरंजन > Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!

Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!

Drishyam 3 Advance Booking Update: 'दृश्यम 3' के रिलीज़ में तीन दिन बचे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. शुरुआती नंबरों से अजय देवगन की फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 6:46:27 PM IST

दृश्यम 3 एडवांस बुकिंग
दृश्यम 3 एडवांस बुकिंग


‘दृश्यम 3’ दुनिया भर में 2 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफ़िस पर खूब धूम मचा रही है. अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर, जिसका ऑफिशियल टाइटल Drishyam: The conclusion है , ने ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग की है. इससे यह तय हो गया है कि यह इस साल हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक हो सकती है. अभिषेक पाठक डायरेक्टेड यह फिल्म हाल की बड़ी ओपनिंग वाली फ़िल्मों जैसे ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘बॉर्डर 2’ को चैलेंज करने के लिए तैयार है.

क्या है एडवांस बुकिंग का हाल?

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार , मंगलवार यानी 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने पहले दिन 7,505 शो में 2.24 लाख टिकट बेचकर 8.97 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की थी. पहले तीन दिनों के शो जिनके लिए लिस्ट किया गया है, में फिल्म ने पहले ही एडवांस बुकिंग से 17.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जिसमें ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर 11.12 करोड़ रुपये शामिल हैं. 

You Might Be Interested In

फिल्म ने दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग से 4.74 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें 6,915 शो में 1.25 लाख टिकट बिकी हैं. तीसरे दिन अब तक 4.02 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें 6,787 शो में 1.09 लाख टिकट बिकी हैं.

महाराष्ट्र राज्य रहा आगे

महाराष्ट्र फिल्म की पहले दिन की एडवांस सेल्स में सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक रहा है, जिसने Rs 2.93 करोड़ कमाए, जबकि दिल्ली ने कुल कमाई में Rs 2.19 करोड़ जोड़े.

‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी टक्कर!

‘दृश्यम 3’ को रिलीज में अभी तीन दिन बाकी हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए भारत में करीब 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग का अनुमान लगाया जा रहा है. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो फिल्म Mirzapur: The Movie और Border 2 जैसी बड़ी फिल्मों की ओपनिंग को कड़ी टक्कर दे सकती है. 

फिल्म के बारे में

अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ में अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का अपना रोल फिर से निभाया है, जो इस फ्रेंचाइजी का मेन कैरेक्टर है. फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी हैं. फ्रेंचाइजी के आखिरी चैप्टर के तौर पर बनाई गई यह फिल्म एक बार फिर विजय और उसके परिवार को दिखाती है, जो उन घटनाओं से पैदा हुए हालात में फंस जाते हैं, जिन्होंने उनकी कहानी को बनाया है. यह फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

यह खबर भी पढ़ें: यंग अगले साल करेगा शादी? लव गिल ने किया खुलासा, कौन-कौन जाएगा बारात इसकी बनी लिस्ट; जानिए बिग बॉस 20 में क्या हुआ

Tags: drishyam 3Drishyam 3 Advance Booking
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026
Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!
Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!
Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!
Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!
Drishyam 3 Advance Booking: ‘दृश्यम 3’ की धांसू एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2’ और ‘मिर्जापुर’ को देगी कड़ी टक्कर!