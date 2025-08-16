अजय देवगन ने जिस फिल्म में ठुकराया था रोल, उसी ने सलमान को बना दिया सुपरस्टार

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपने फिल्मी सफर के दौरान कई शानदार प्रोजेक्ट्स को मना कर दिया, जिनमें से कुछ बाद में सलमान खान को सुपरस्टार बना देने वाले साबित हुए। इस लिस्ट में एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी और गाने आज भी लोगों के जहन में गूंजते हैं। इस बात का खुलासा हाल ही में एक फोटोगैलरी रिपोर्ट में किया गया है, जिससे फिल्म प्रेमियों में हलचल मची हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन को एक समय सलमान खान की सुपरहिट फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर मिला था। लेकिन, किसी कारणवश उन्होंने इस मौके को ठुकरा दिया। बाद में यह रोल सलमान खान को दिया गया, जिन्होंने अपनी मशहूर अदाकारी से उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर में बदल दिया।

सलमान ने फिल्म को बनाया ब्लॉकबस्टर

हालांकि, अजय देवगन अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें सिंघम, गोलमाल, तान्हाजी, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी एक्टिंग की वजह से ही वो लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, फिल्म का नाम तेरे नाम है। जिसे ना कहना सलमान खान के करियर के लिए काफी अच्छा साबित हुआ।

अजय देवगन के करियर पर नहीं पड़ा फर्क

सलमान खान द्वारा निभाए गए इस रोल ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उन्हें इंडस्ट्री में एक मुकाम पर पहुंचाया। हालांकि, फिल्म को मना करने के बाद भी अजय देवगन के करियर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी एक से एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। वहींं, तेरे नाम को रिजेक्ट करके अजय पछतावा करते हैं या नहीं ये तो वही बता सकते हैं।