भूल तो नहीं गए अजय-रवीना के इस गाने को? दर्द इतना गहरा कि म्यूजिक डायरेक्टर तक रो पड़े..

90s के दशक को हिंदी सिनेमा का और म्यूजिक का सुनहरा अवसर माना जाता था उस दौर में कई ऐसे गाने बने जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. इन्हीं में से एक फिल्म दिलवाले का मशहूर गाना “जीता था जिसके लिए” था. जिसे कुमार सानू ने अपनी आवाज दी थी और नदीम श्रवण की धुन और समीर के लिखे गए शब्दों ने इस गाने को अमर बना दिया था. यह गाना सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि मोहब्बत, दर्द की सच्ची दास्तां बन गया था.

पहली मोहब्बत का दर्द और मासूमियत

जीता था जिसके लिए गाना सुनते ही पहले पहले प्यार की पहली कसक और उसकी मासूमियत याद आ जाती है. इस गाने में अजय देवगन और रवीना टंडन नजर आए थे जिसमें अजय का किरदार अपने खोए हुए प्यार को याद करते हुए यह गाना गाता है. गीत के शब्द सीधा दिल से निकलते हैं और सुनने वालों की रगों में उतर जाते हैं. समीर ने इस गाने को लिखते समय खुद अपनी आंखों से आंसू बहाए थे क्योंकि यह बोल हर उस इंसान की कहानी कहते हैं जो सच्चे प्यार में कहीं ना कहीं खोया हुआ होता है. कुमार सानू की आवाज में वह दर्द था जो दिल को झंझोड़ देता है.

गाने में है म्यूजिक और शब्दों का अनोखा संगम

हर गाने की ऐसी ताकत उसकी धुन और उसके शब्दों में छुपी हुई होती है “जीता था जिसके लिए” एक परफेक्ट एग्जांपल है. नदीम श्रवण की जोड़ी ने इस गाने की धुन को इतना मधुर बनाया की सुनने वालों के दिल की गहराई तक गुजर गया. दूसरी बार समीर ने इस गाने के शब्द ऐसे लिखे मानो कोई टूटा हुआ दिल अपने जज़्बात बयां कर रहा हो. खास बात यह रही कि जब यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार भी इमोशनल हो गए थे.

फिल्म ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर हंगामा

दिलवाले फिल्म अपने टाइम की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई इसका बजट केवल 2 करोड रुपए था लेकिन जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर आई इसने धमाल मचा दिया. इस फिल्म ने 12 करोड रुपए तक कमाए थे लेकिन फिल्म की सफलता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस फिल्म के गानों का रहा है, खासकर ‘जीता था जिसके लिए’ इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. आज भी यह गाना यूट्यूब और सोशल मीडिया पर करोड़ों बार सुना और शेयर किया जाता है.