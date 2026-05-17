अजय देवगन ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ किया ऐसा मजाक, एक्ट्रेस की आंखों से निकल पड़े आंसू, जानिए वो किस्सा

सिनेमाई दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं. ऐसा ही एक किस्सा अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ा हुआ है. इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था. उन्होंने बताया कि अजय देवगन ने एक बार उनके साथ कुछ ऐसा किया कि वह रोने लगी थीं. चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में.

जब अजय देवगन ने सोनाक्षी संग किया मजाक

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने ‘लॉल अप्रैल’ शो के साथ बातचीत के दौरान एक किस्सा साझा किया था. पटियाला में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाक्षी के साथ अजय देवगन ने ऐसा मजेदार प्रैंक किया, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. एक्ट्रेस ने बताया कि शूटिंग के दौरान पूरी टीम के साथ डिनर चल रहा था, तभी अजय देवगन उनके पास गाजर का हलवा लेकर पहुंचे. वह लगातार सोनाक्षी से हलवा चखने के लिए कह रहे थे. हालांकि सोनाक्षी को गाजर का हलवा ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अजय के बार-बार कहने पर उन्होंने एक चम्मच खा लिया. जैसे ही उन्होंने हलवा खाया, उन्हें एहसास हुआ कि वह असल में गाजर का हलवा नहीं बल्कि मिर्च का पेस्ट था. इसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि आंखों से आंसू निकलने लगे और कानों से मानो धुआं निकल रहा हो.

सोनाक्षी सिन्हा का वर्कफ्रंट

सोनाक्षी अश्विनी अय्यर तिवारी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘सिस्टम’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में वह एक युवा वकील की भूमिका निभा रही हैं, जो एक हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है. वहीं आशुतोष गोवारिकर फिल्म में उनके पिता और एक जाने-माने बचाव वकील का किरदार निभा रहे हैं, जबकि ज्योतिका कोर्ट स्टेनोग्राफर की भूमिका में हैं, जो उनकी सहयोगी भी हैं. फिल्म ‘सिस्टम’ 22 मई को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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