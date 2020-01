बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर इन दिनों सिनेमाघरों में हैं. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये जमकर कमाई कर रही है. इसके बाद उनकी अगली फिल्म मैदान भी चर्चा में आ गई है. मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम के 1952-1962 समय को दिखाया जाएगा. दरअसल यह ऐसा समय था जब फुटबॉल खेल ऊंचाइयों पर पहुंची थी. यही कारण है कि इस दौर (1952-1962) को फुटबॉल का गोल्डन एरा कहा जाता है.

आज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर मैदान के दो पोस्टर्स शेयर किए है, जिसमें अजय देवगन का शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. तरण आदर्श के साथ ही अजय देवगन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दोनों लुक शेयर किए हैं. अपने लुक को शेयर करते हुए अजय ने कैप्शन भी लिखा है.

पहले पोस्टर में अजय देवगन को देखा जा सकता है और नीचे पूरी फुटबॉल टीम दिखाई दे रही है. टीम के साथ एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है जो संभवत: टीम को निर्देशित कर रहा है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए अजय लिखते हैं- यह कहानी है इंडियन फुटबॉल के गोल्डन फेज की और उसके सबसे बड़े और सक्सेसफुल कोच की #मैदान.

#AjayDevgn… Unveiling the second look of #Maidaan… Costars #Priyamani, #GajrajRao and #RudranilGhosh… #BadhaaiHo director Amit Ravindernath Sharma collaborates with #Ajay for the first time. pic.twitter.com/WpKF9BnuAX

