अजय देवगन के बंगले तक पहुंचा BMC का बुलडोजर, जुहू में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई, तोड़ी गईं दीवारें

BMC ने सोमवार को अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित अवैध निर्माण के कुछ हिस्सों को गिरा दिया. यह कार्रवाई बिना अनुमति किए गए निर्माण और बदलावों को हटाने के लिए जारी नोटिस और आदेश के बाद की गई.

पहले दी गई चेतावनी

अभिनेता अजय देवगन की जुहू प्रॉपर्टी करीब 7,802 वर्ग फीट में फैली है और मुंबई की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है. इसके मालिक अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन हैं. BMC के K/वेस्ट वार्ड ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 354(A) के तहत नोटिस जारी किया था. इसमें बंगले में सिपोरेक्स ब्लॉक्स से जुड़े काम और बिना अनुमति किए गए बदलावों का जिक्र किया गया था. नोटिस में काम तुरंत रोकने और 24 घंटे के भीतर जरूरी अनुमति के दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने पर अवैध निर्माण को मालिक के खर्च और जिम्मेदारी पर हटाया जा सकता है.

BMC ने गिराई दीवारें

6 अक्टूबर को जारी आदेश में BMC के संबंधित अधिकारी ने बंगले के मालिकों की दलीलों को खारिज कर दिया. अधिकारी के मुताबिक, निर्माण को वैध साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज या संबंधित प्राधिकरण की अनुमति पेश नहीं की गई थी. इसके बाद BMC ने निर्माण को अनधिकृत मानते हुए उसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया. इसी आदेश के आधार पर सोमवार को बंगले के एक हिस्से में कार्रवाई की गई.

अजय देवन का वर्कफ्रंट

अजय देवगन को आखिरी बार उनकी पॉपुलर थ्रिलर फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट फिल्म ‘दृश्यम 3’ में देखा गया था. यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई. फिल्म ने रिलीज के 16 दिनों के अंदर भारत में 336.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

यह खबर भी पढ़ें: सीएम हेमंत सोरेन की मां पर अमर्यादित टिप्पणी से गरमाई सियासत, गढ़वा में BJP विधायक के खिलाफ प्रदर्शन; बर्खास्तगी की उठी मांग