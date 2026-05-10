13 साल में घर से भागा, जेल गया, गैंगस्टरों संग रहा, फिर बॉलीवुड में चमकी किस्मत; इस बॉलीवुड स्टार के हैं पिता

सिनेमाई दुनिया में अपनी पहचान बनाना काफी मुश्किल है. हर साल कई सितारे इस इंडस्ट्री में आते हैं, जिनमें कुछ ही टिक पाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही एक स्टार की कहानी बताएंगे, जिसे किस्मत ने गैंग्स्टर से मशहूर एक्शन डायरेक्टर बना दिया. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के पिता वीरू देवगन हैं. उन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया था. उनकी जिंदगी के संघर्ष कई लोगों को हैरान कर सकते हैं.

13 साल की उम्र में घर छोड़कर भागे

साल 2023 में अभिनेता अजय देवगन ‘कॉफी विद करण’ शो में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने पिता वीरू देवगन की जिंदगी के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि उनके पिता वीरू देवगन का जन्म पंजाब में हुआ था. और वह 13 साल की ही उम्र में घर से भाग गए और बिना टिकट या योजना के मुंबई आ गए. पैसे ना होने की वजह से उन्होंने बिना टिकट की रेल यात्रा की, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा. बाद में किसी एक अजनबी ने उन्हें अपनी टैक्सी धोने के बदले सोने की जगह दी. यहीं से मुंबई जैसे शहर से अजय देवगन के पिता के संघर्ष की शुरुआत हुई.

गैंगस्टर की गैंग में हुए शामिल

अजय देवगन ने आगे बताया कि उनके पिता ने संघर्षों के दौरान कई छोटे-मोटे काम किए. इसी दौरान उन्हें बढ़ई का काम करने का मौका मिला. इसके बाद वह धीरे-धीरे सायन-कोलीवाड़ा इलाके के गली-मोहल्लों के चंगुल में फंस गए और गैंगस्टर बन गए.

एक डायरेक्टर ने बदली किस्मत

वीरू देवगन की किस्मत का एक अजीब मोड़ आया और सब कुछ बदल गया. एक दिन, गली में ही एक लड़ाई के दौरान दिग्गज एक्शन डायरेक्टर रवि खन्ना की नजर वीरू देवगन पर पड़ी. उनकी दमदार फाइटिंग स्टाइल से प्रभावित होकर, निर्देशक ने उन्हें फिल्मों में स्टंटमैन के रूप में मौका दिया, वहीं से, वीरू देवगन ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और बॉलीवुड में एक बेहद लोकप्रिय एक्शन डायरेक्टर बन गए, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक की कई हिट फिल्मों के लिए स्टंट कोरियोग्राफ किए.

वीरू देवगन ने इन फिल्मों में किया काम

वीरू देवगन ने अपने करियर के दौरान कई जबरदस्त फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर का काम किया. उन्होंने लाल बादशाह, सनम, दिलजले, प्रेम, रूप की रानी चोरों का राजा, फूल और कांटे, डांसर, हिना, प्यार हुआ चोरी चोरी, आज का अर्जुन, जैसी जबरदस्त फिल्मों में काम किया. वो अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनके सिनेमा में किए गए कार्य आज भी जिंदा हैं.