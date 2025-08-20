कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का

Esha Gupta In Dhamaal 4: बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी धमाल फिर से लौट रही है। इस बार धमाका पहले से भी बड़ा होने वाला है। धमाल 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की है, वह है अजय देवगन के साथ जुड़ रही ग्लैमरस अदाकारा ईशा गुप्ता। जी हां, इस नए सीक्वल में ईशा गुप्ता भी अपना बोल्ड अवतार दिखाती नजर आएंगी।

ईशा गुप्ता पहले भी टोटल धमाल में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उनका रोल छोटा था। अब इस बार उनका किरदार ज्यादा बड़ा और खास बताया जा रहा है। यानी कॉमेडी के बीच ग्लैमर का भी पूरा तड़का लगेगा।

फैंस ने लगाई कॉमेंट्स की बौछार

शूटिंग की शुरुआत महाराष्ट्र के मालशेज घाट की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई। अजय देवगन और बाकी स्टारकास्ट ने जैसे ही शूटिंग की तस्वीरें शेयर कीं। सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट की बौछार कर दी, किसी ने लिखा-मेडनेस इज बैक तो किसी ने कहा- फिर से हंस-हंसकर पेट दर्द होगा।

ये हैं धमाल 4 की स्टारकास्ट

धमाल 4 की स्टारकास्ट में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे कॉमेडी किंग्स शामिल हैं। वहीं, इस बार ईशा गुप्ता के साथ-साथ संजीदा शेख और अंजलि आनंद भी फिल्म में नई एंट्री कर रही हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि नए ट्विस्ट और सरप्राइज से भी भरी होगी। फिल्म अगले साल ईद 2026 पर रिलीज होगी। यानी त्यौहार पर दर्शकों को हंसी का डबल डोज मिलने वाला है।