Home > मनोरंजन > कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का

कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का

Dhamaal 4 New Cast: धमाल 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार अजय देवगन के साथ बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी जुड़ गई हैं। कॉमेडी, ग्लैमर और सरप्राइज से भरी ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 20, 2025 15:56:00 IST

Esha Gupta
Esha Gupta

Esha Gupta In Dhamaal 4: बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी धमाल फिर से लौट रही है। इस बार धमाका पहले से भी बड़ा होने वाला है। धमाल 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की है, वह है अजय देवगन के साथ जुड़ रही ग्लैमरस अदाकारा ईशा गुप्ता। जी हां, इस नए सीक्वल में ईशा गुप्ता भी अपना बोल्ड अवतार दिखाती नजर आएंगी।

ईशा गुप्ता पहले भी टोटल धमाल में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उस वक्त उनका रोल छोटा था। अब इस बार उनका किरदार ज्यादा बड़ा और खास बताया जा रहा है। यानी कॉमेडी के बीच ग्लैमर का भी पूरा तड़का लगेगा।

भोजपुरी गाना ‘लहंगा के मच्छरदानी’ ने फिर मचाया युट्यूब पर धमालस! कल्लू और श्वेता का प्यार चढ़ा परवान, एक दूसरे की बाहों में दिखे दोनो

फैंस ने लगाई कॉमेंट्स की बौछार

शूटिंग की शुरुआत महाराष्ट्र के मालशेज घाट की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई। अजय देवगन और बाकी स्टारकास्ट ने जैसे ही शूटिंग की तस्वीरें शेयर कीं। सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट की बौछार कर दी, किसी ने लिखा-मेडनेस इज बैक तो किसी ने कहा- फिर से हंस-हंसकर पेट दर्द होगा।

View this post on Instagram

A post shared by Esha Gupta (@egupta)

ये हैं धमाल 4 की स्टारकास्ट

धमाल 4 की स्टारकास्ट में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे कॉमेडी किंग्स शामिल हैं। वहीं, इस बार ईशा गुप्ता के साथ-साथ संजीदा शेख और अंजलि आनंद भी फिल्म में नई एंट्री कर रही हैं। डायरेक्टर इंद्र कुमार का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि नए ट्विस्ट और सरप्राइज से भी भरी होगी। फिल्म अगले साल ईद 2026 पर रिलीज होगी। यानी त्यौहार पर दर्शकों को हंसी का डबल डोज मिलने वाला है।

बिजली के कड़कते ही लगी पवन सिंह और पलक वर्मा के बीच रोमांस की आग, भीगी-भीगी साड़ी में दिखा एक्ट्रेस का सेक्सी फिगर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का
कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का
कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का
कॉमेडी की दुनिया में लौट आया धमाका! Ajay Devgn के साथ ये हसीना लगाएगी ‘Dhamaal 4’ में ग्लैमर का तड़का
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?