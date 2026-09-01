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10-20 करोड़ नहीं, ‘क्राइम पेट्रोल’ के लिए अजय देवगन पर होगी पैसों की बारिश, कपिल शर्मा – सलमान को भी छोड़ा पीछे? जानें फीस

Ajay Devgn Fees for Crime Patrol: 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन में होस्ट के तौर पर अजय देवगन नजर आएंगे. शो को लेकर उनकी फीस का एलान हुआ है, जो काफी चौंकाने वाली हैं. लोगों का कहना है कि क्या अजय देवगन सबसे महंगे होस्ट बन गए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 1, 2026 5:35:20 PM IST

अजय देवगन
अजय देवगन


अजय देवगन ने हाल ही में सोनी के लोकप्रिय शो ‘क्राइम पेट्रोल’ से टीवी होस्टिंग में डेब्यू किया है. इसके साथ ही वह अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं. खबरों के मुताबिक, अजय देवगन ने शो के नए सीजन के लिए 15 एपिसोड का करार किया है, जो सोनी टीवी पर प्रसारित और सोनीलिव पर स्ट्रीम होगा. अब उनके फीस का खुलासा हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है. चलिए जानते हैं कि क्या उन्होंने सलमान और कपिल शर्मा को होस्ट फीस के मामले में पीछे छोड़ दिया है. 

अजय देवगन को मिलेंगे कितने करोड़ रुपये?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन ने ‘क्राइम पेट्रोल’ के नए सीजन के लिए 15 एपिसोड का करार किया है. इसके लिए उन्हें करीब 90 करोड़ रुपये फीस मिलने की बात कही जा रही है. उनकी फीस ने दर्शकों को हैरान कर दिया है. कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सबसे महंगे टीवी होस्ट बन गए हैं. 

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सलमान, अजय देवगन से कहीं आगे हैं

सलमान खान पिछले कई सालों से टीवी के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले होस्ट में शामिल हैं. ‘बिग बॉस’ की होस्टिंग से उनकी फीस लगातार बढ़ी. उन्होंने शुरुआत करीब 2.5 करोड़ रुपये प्रति एपिसोड से की थी, जो बाद में बढ़कर 15 करोड़ रुपये प्रति सप्ताह तक पहुंच गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार महीने के एक सीजन के लिए सलमान की फीस करीब 250 करोड़ रुपये तक रही है.

क्या अजय देवगन कपिल शर्मा को छोड़ा पीछे?

जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा को कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड़ के लिए 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. इस हिसाब से देखा जाए, तो अजय देवगन शो के होस्ट की फीस के मामले में उनसे आगे हैं. क्योंकि उन्हें 15 एपिसोड के लिए 90 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. यानी कि एक एपिसोड के लिए 6 करोड़ हुआ, जो कपिल शर्मा के प्रति एपिसोड से ज्यादा है. 

क्राइम पेट्रोल के बारे में

‘क्राइम पेट्रोल’ की शुरुआत 2003 में हुई थी और अब तक इसके कई वर्जन आ चुके हैं. अनुप सोनी इस शो का सबसे चर्चित चेहरा रहे हैं. उनके अलावा साक्षी तंवर, आशुतोष राणा, दिव्यांका त्रिपाठी और नकुल मेहता समेत कई सितारे इसे होस्ट कर चुके हैं.

यह खबर भी पढ़ें: हाथ में भाला और चेहरे पर तेज, रश्मिका मंदाना का योद्धा लुक आया सामने; मेकर्स ने ‘मैसा’ के रिलीज डेट का किया एलान

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