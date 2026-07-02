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‘पठानों से कहना चौहान आ रहा है…’ अजय देवगन की फिल्म ‘Chauhaan’ पर क्यों छिड़ा विवाद? जानिए क्या है पूरा मामला

अजय देवगन की नई फिल्म 'चौहान' अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई है. टीजर के एक डायलॉग पर राजपूत संगठन ने क्यों जताया कड़ा ऐतराज? जानिए क्या है पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 8:36:04 PM IST

अजय देवगन की नई फिल्म 'चौहान' अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई है
अजय देवगन की नई फिल्म 'चौहान' अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई है


अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन फिल्म ‘चौहान’ (Chauhaan) अनाउंस होते ही विवादों में घिर गई है. राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘क्षत्रिय परिषद’ ने फिल्म में राजपूत पहचान को आज के दौर के सियासी और सांप्रदायिक नैरेटिव से जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया है.

क्षत्रिय परिषद ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक बयान जारी कर फिल्म मेकर्स की आलोचना की है. संगठन का कहना है कि कश्मीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म की कहानी में ‘चौहान’ सरनेम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सही नहीं है. उन्होंने मेकर्स को नसीहत दी है कि पर्दे पर किसी भी ऐतिहासिक समुदाय या पहचान को दिखाते वक्त ज्यादा जिम्मेदारी बरती जानी चाहिए. 

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‘राजपूत पहचान का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण

क्षत्रिय परिषद ने राजपूत अस्मिता को राजनीति से जोड़ने की कोशिश को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. संगठन का साफ कहना है कि राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को किसी भी राजनीतिक एजेंडे, मीडिया तमाशे या समाज को बांटने वाली बहस का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए.

परिषद के मुताबिक, राजपूत समुदाय को एक ऐसे सियासी ताने-बाने में घसीटा जा रहा है जिससे उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि समुदाय का अपमान भी है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि जब मुख्यधारा के मीडिया में पहले से ही राजपूतों की सही आवाज और उनके नजरिए को जगह नहीं मिलती, ऐसे में इस तरह की फिल्में मुश्किलें और बढ़ा देती हैं.

इतिहास को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना गलत

संगठन ने यह तर्क भी दिया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को केवल धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर बांटकर देखना इतिहास की अधूरी समझ को दिखाता है. उन्होंने कहा कि उस दौर के गठबंधन धर्म देखकर नहीं, बल्कि वफादारी, राजनीतिक हालातों और आपसी सैन्य हितों के आधार पर तय होते थे.

अपनी बात को सही साबित करने के लिए परिषद ने इतिहास के पन्नों से कुछ बड़े उदाहरण भी सामने रखे. हाकिम खान सूर, एक अफगान योद्धा, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी. महमूद लोदी, जिन्होंने महाराणा सांगा के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था.

संगठन का कहना है कि ये मिसालें गवाह हैं कि राजपूतों और अफगानों ने अतीत में मिलकर लड़ाई लड़ी है. इसलिए आज के फायदे के लिए इतिहास को मरोड़ने की कोशिश बंद होनी चाहिए. उन्होंने मेकर्स से भारत के बहुआयामी इतिहास का सम्मान करने की अपील की है.

टीज़र के इस एक डायलॉग पर भड़का गुस्सा

आपको बता दें कि अजय देवगन ने इस फिल्म का ऐलान अपने दिवंगत पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की जयंती पर एक दमदार टीज़र के साथ किया था. टीज़र की शुरुआत एक वॉयसओवर से होती है, जिसमें कश्मीर मुद्दे और पिछले 75 सालों से इसके किसी ठोस समाधान तक न पहुंच पाने का जिक्र है.

इसके बाद अजय देवगन के किरदार की एंट्री होती है और वह एक भारी-भरकम डायलॉग बोलते हैं, ‘पठानों से कहना, चौहान आ रहा है.’ बस इसी एक लाइन ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है और राजपूत बनाम पठान वाली इस इमेज पर लोग सोशल मीडिया पर बंटे नजर आ रहे हैं.

रिलीज और मेकर्स की चुप्पी

‘चौहान’ का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं, जबकि जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हालांकि, क्षत्रिय परिषद के इन आरोपों और आपत्तियों पर फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अजय देवगन के अन्य प्रोजेक्ट्स

इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास कई बड़ी फिल्में हैं. वह जल्द ही मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ में नजर आएंगे, जो 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. इसके बाद अक्टूबर में उनकी ब्लॉकबस्टर सस्पेंस फ्रेंचाइजी का अगला हिस्सा ‘दृश्यम 3’ आने की उम्मीद है. वहीं, उनकी सुपरहिट कॉमेडी सीरीज ‘गोलमाल 5’ पर भी काम चल रहा है, जिसकी रिलीज डेट का ऐलान होना अभी बाकी है. 

Tags: ajay devganhome-hero-pos-10
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