बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. अजय देवगन की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है. फर्स्ट लुक में अजय देवगन एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में दिख रहे हैं. फिल्म में अजय देवगन वायु सेना के स्क्वॉर्डन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका में दिखेंगे. फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, वायुसेना के पराक्रम और शौर्य की कहानी पर आधारित है.

अजय देवगन फिल्म में विजय कार्णिक की भूमिका अदा करेंगे, जिनका युद्ध में अहम योगदान था. विजय कार्णिक ही वो जाबाज ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तानी की बमबारी के बावजूद उन्होंने एयरबेस को ऑपरेशनल रखा था.

फिल्म को अभिषेक दुधइया डायरेक्ट कर रहे हैं और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में अजय देवगन के साथ राणा दग्गुबाती, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, अम्मी विर्क और प्रणीता सुभाष भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. फिल्म 14 अगस्त 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

अजय देवगन जल्द ही फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर में भी नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ काजोल और सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं. फिल्म 10 जनवरी 2020 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. अजय देवगन की फिल्म तानाजी का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला दीपिका पादुकोण की छपाक और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार के साथ होगा.

It’s a privilege to present @ajaydevgn sir’s first look as Sq. Ld. Vijay Karnik from my upcoming directorial film #BhujThePrideOfIndia . #14Aug2020. pic.twitter.com/5pZiORdXjs

— Abhishekdudhaiya (@AbhishekDudhai6) January 1, 2020