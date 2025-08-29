यह सुपरहिट फिल्म थी हॉलीवुड मूवी का रीमेक, रियल लाइफ कपल की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर लगा दी आग!

90s के दशक में बॉलीवुड में रोमांस छाया हुआ था हर फिल्म में रोमांटिक सीन दिखाई दिया करते थे। उस दौर को रोमांस भरी फिल्मों के लिए गोल्डन एरा माना जाता था। इसी समय कुछ ऐसी फिल्में आई थी जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था, 1998 में फिल्म “प्यार तो होना ही था” बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचाया ही था साथ ही साथ अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री ने लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दिया था।

प्यार तो होना था फिल्म इस हॉलीवुड मूवी का थी रीमेक

बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि प्यार तो होना ही था फिल्म हॉलीवुड मूवी ‘फ्रेंच किस’ का रीमेक थी। इसे अनीस बज़्मी ने इस फिल्म की कहानी को इंडियन व्यूवर्स के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से बनाया था। इस फिल्म की शूटिंग काफी सारी खूबसूरत लोकेशंस पर हुई थी। ऐसा माना जाता हैं उस समय इस फिल्म का बजट केवल 7.50 करोड़ था। फैंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई हैं और ये फिल्म लोग आज भी देखना पसंद करते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर चला अजय और काजोल के प्यार का जादू

इस फिल्म ने भारत में लगभग 37.57 करोड रुपए की कमाई की थी और यह उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी सक्सेस्फुल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के गाने जैसे प्यार तो होना ही था और भी बहुत सारे गाने हिट साबित हुए थे। इस फिल्म के गानों को लोग अक्सर गुनगुनाया करते हैं और काजोल और अजय की प्यारी और क्यूट केमिस्ट्री ने इस रोमांटिक फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया।

पर्सनल लाइफ और फिल्म का था कनेक्शन

इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि काजोल और अजय देवगन की शादी से पहले की यह एक आखिरी फिल्म थी इस फिल्म के रिलीज होते ही दोनों की शादी हुई और उनकी पहली पोस्ट वेडिंग फिल्म रही ‘दिल क्या करें’ उस समय अजय और काजोल अक्सर अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी को लेकर चर्चा में रहा करते थे।