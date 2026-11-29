Aishwarya Sharma Neil Bhatt Divorce Rumours: टेलीविज़न एक्टर ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को लंबे समय से इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक माना जाता है. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और पब्लिक में साथ दिखने की वजह से उन्हें एक लॉयल फ़ैन फ़ॉलोइंग मिली है. हालाँकि, उनकी शादी को लेकर नए अंदाज़ों ने फ़ैन्स को चिंता में डाल दिया है, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लगभग पाँच साल साथ रहने के बाद यह कपल शायद अलग हो गया है.

ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट को इंस्टाग्राम पर अनफ़ॉलो किया

बॉलीवुड बबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट शादी के पाँच साल बाद अलग हो गए हैं. अभी तक किसी भी एक्टर ने इन ख़बरों पर पब्लिक में बात नहीं की है. इन अंदाज़ों के बीच, ऐश्वर्या ने नील को इंस्टाग्राम पर अनफ़ॉलो कर दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्टर के साथ की तस्वीरें और वीडियो भी हटा दिए हैं, जिससे उनके अलग होने की अफ़वाहों को और हवा मिली है. हालाँकि, नील भट्ट इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या शर्मा को फ़ॉलो करते रहते हैं.

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ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी

ऐश्वर्या और नील का रिश्ता टेलीविज़न शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ के सेट पर शुरू हुआ था. नील ने विराट का रोल किया, जबकि ऐश्वर्या ने पत्रलेखा का रोल किया, जिन्हें पाखी के नाम से जाना जाता है. साथ काम करने से वे करीब आए और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रोमांटिक रिश्ते में बदल गई. खबर है कि दोनों ने अक्टूबर 2020 के आसपास एक-दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कीं. जनवरी 2021 में अपनी रोका सेरेमनी से फैंस को सरप्राइज देने से पहले उन्होंने शुरू में अपने रोमांस को प्राइवेट रखा.

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