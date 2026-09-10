‘पहले Kiss करो फिर…’, Aishwarya संग प्रोड्यूसर की घिनौनी हरकत; गंदा काम करने को किया मना तो दे डाली धमकी

Aishwarya Sharma: टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने अपने करियर को लेकर कई मुश्किल दौर देखे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में कास्टिंग काउच से जुड़े अपने अनुभव का खुलासा किया. हिबा नवाब के शो में बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा था, जिसने उन्हें काफी परेशान किया. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना भी शुरू नहीं किया था. तभी एक प्रोड्यूसर ने उन्हें फोन किया और मिलने के लिए बुलाया. ऐश्वर्या के मुताबिक, मुलाकात के दौरान प्रोड्यूसर ने उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की और उन्हें किस करने के लिए मजबूर किया. ऐश्वर्या ने तुरंत इसका विरोध किया और किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया.

मना करने पर मिली इंडस्ट्री से बाहर करने की धमकी

ऐश्वर्या ने बताया कि जब उन्होंने प्रोड्यूसर की इस हरकत का विरोध किया, तो उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगी तो उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा. उसने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि लड़कियों को इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है. हालांकि, ऐश्वर्या उसकी बातों से डरने के बजाय और मजबूती से खड़ी रहीं. उन्होंने सीधे तौर पर प्रोड्यूसर को जवाब दिया और कहा कि उन्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी हैं. इसके बाद वह वहां से चली गईं. ऐश्वर्या ने यह भी बताया कि इस तरह की हरकत करने वाले लोग अक्सर बहुत चालाक होते हैं. वे पहले से पूरी स्थिति की योजना बनाकर रखते हैं, इसलिए पहली नजर में उनके इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है.

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टीवी इंडस्ट्री में बना चुकी हैं खास पहचान

ऐश्वर्या शर्मा ने टीवी की दुनिया में अपनी मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है. वह पॉपुलर शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ में नजर आ चुकी हैं, जहां उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसके अलावा उन्होंने ‘खतरों के खिलाड़ी 13’ में भी हिस्सा लिया और अपने मजबूत अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद वह ‘बिग बॉस 17’ का भी हिस्सा बनीं. ऐश्वर्या का कहना है कि इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए किसी भी गलत दबाव के आगे झुकना जरूरी नहीं है. उनका यह अनुभव उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो मनोरंजन की दुनिया में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं कि काम पाने के लिए किसी तरह का समझौता करने के बजाय अपने सम्मान और सीमाओं को प्राथमिकता देना जरूरी है.

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