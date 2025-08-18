क्यों ऐश्वर्या राय को नंदिनी का रोल देने पर भड़क गए थे मेकर्स? भंसाली ने लिया बड़ा फैसला

1999 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म हम दिल दे चुके सनम आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। इस फिल्म ने ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन की जोड़ी को पॉपुलर कर दिया। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फिल्म में ऐश्वर्या के रोल के लिए पहली पसंद कोई और थी? शायद आपको नहीं पता हो। चलिए बताते हैं कि इस रोल के लिए पहले किसे चुना गया था।

दरअसल, निर्देशक संजय लीला भंसाली शुरू में करीना कपूर को नंदिनी का किरदार निभाने के लिए चुनना चाहते थे। लेकिन अफसोस, करीना ने तब ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वह पढ़ाई के लिए विदेश जा रही थीं।

मिस वर्ल्ड को बनीं लेकर थीं शंकाएं

करीना के मना करने के बाद भंसाली ने ऐश्वर्या राय को ये रोल ऑफर किया। हालांकि, कुछ निर्माता इसे गलत चयन मान बैठे। उनका कहना था कि ऐश्वर्या, जो मिस वर्ल्ड थी, भारतीय पारंपरिक रूप यानी देसी लड़की के किरदार नंदिनी से मेल नहीं खातीं। लेकिन, भंसाली ने इस सुझाव का शानदार जवाब दिया। उन्होंने ऐश्वर्या के लुक में बदलाव का प्रस्ताव रखा। प्लेटेड बालों और पारंपरिक पोशाक के साथ उन्हें बिल्कुल नंदिनी जैसा रूप दिया गया। यह क्रिएटिव निर्णय फिल्म की पहचान बन गया।

बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई फिल्म

फिल्म की रिलीज ने सबको चौंका दिया। ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और आलोचकों ने भी इसकी खूब तारीफ की। ऐश्वर्या को ले कर बनी शुरुआती शंकाएं जल्द ही गायब हो गईं और उन्होंने फिल्मफेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कृत भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी और इसके किरदार आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। लोग इसके गाने को आज के दौर में भी दिलचस्पी के साथ अपनी प्लेलिस्ट में सुनते हैं।

