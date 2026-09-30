Home > मनोरंजन > क्या प्रेग्नेंट हैं ऐश्वर्या? Katrina के बाद ट्रोल हुआ भाईजान का पहला प्यार; दुनिया के सामने Shirtless होने के बाद अब क्या करेंगे Salman Khan?

क्या प्रेग्नेंट हैं ऐश्वर्या? Katrina के बाद ट्रोल हुआ भाईजान का पहला प्यार; दुनिया के सामने Shirtless होने के बाद अब क्या करेंगे Salman Khan?

Aishwarya Rai Body Shaming: ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख हर कोई दीवाना हो जाता है. वहीं हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने 28 सितंबर को पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया. बता दें कि इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक वेलवेट ड्रेस में रैंप वॉक किया, जबकि उनके लाल बाल और बोल्ड रेड लिप्स उनके रॉयल लुक को और भी ज्यादा हसीन बना रहे थी.

By: Heena Khan | Last Updated: September 30, 2026 11:42:51 AM IST

Aishwarya rai body shaming
Aishwarya rai body shaming


Aishwarya Rai Body Shaming: ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख हर कोई दीवाना हो जाता है. वहीं हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने 28 सितंबर को पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लिया. बता दें कि इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक वेलवेट ड्रेस में रैंप वॉक किया, जबकि उनके लाल बाल और बोल्ड रेड लिप्स उनके रॉयल लुक को और भी ज्यादा हसीन बना रहे थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो लंबे समय से लॉरियल की ब्रांड एंबेसडर रही हैं. कई फैंस ने उनके कॉन्फिडेंस से लेकर उनके ऑउटफिट तक की तारीफ की, लेकिन ट्रॉल्लिंग पर इतना सब होने के बाद भी ट्रोलर्स बाज नहीं आए और ऐश्वर्या को भी ट्रोल क्र दिया, इस दौरान फैंस ने उनके वेट गेन को लेकर उनकी बॉडी शेमिंग की है. 

बॉडी-शेमिंग का करना पड़ा सामना 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐश्वर्या राय के अलावा, केंडल जेनर जैसे बड़े स्टार्स ने भी फैशन शो में जबरदस्त रैंप वॉक किया. कई लोगों ने एक्ट्रेस के रैंप वॉक की तारीफ की, तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया. इतना ही नहीं वो एक बार फिर बॉडी-शेमिंग के चलते ट्रोल हुईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ फैशन वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग उनके मोटापे पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने वेट कम क्यों नहीं किया.

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वेट गेन को लेकर खूब ट्रोल हुईं ऐश 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ऐश्वर्या राय के रैंप वॉक पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने साफ-साफ कहा, ‘हे भगवान, उन्हें ओज़ेम्पिक की ज़रूरत है.’ इस दौरान  एक और यूज़र ने उनके लुक पर मज़ाक उड़ाते हुए कहा, ‘वो सच में बहुत जिद्दी है. इतना ही नहीं वो रनवे से लेकर एयरपोर्ट तक अपना हेयरस्टाइल नहीं बदलती.’ एक तीसरे यूज़र ने उन्हें ‘असली राखी सावंत’ कहा. एक चौथे यूज़र ने पूछा, ‘वो वज़न कम क्यों नहीं कर सकती?’ एक यूज़र ने उन्हें ये तक पूछ लिया कि ‘क्या वो प्रेग्नेंट हैं?’ इन सब भद्दे कमैंट्स के बाद अब ऐश्वर्या सुर्ख़ियों में आ गई हैं. 

अब क्या करेंगे Salman Khan? 

वहीं आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही कैटरीना भी बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थीं जिसके बाद Salman Khan ने Bigg Boss 20 के वीकेंड के वार में ट्रोलर्स को बुरी तरह लताड़ा और अपनी शर्ट उतार दी. अब सवाल उठता है कि ऐश्वर्या के ट्रोल होने के बाद क्या Salman Khan फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं. 

Tags: Aishwarya Raibollywoodkatrina kaifsalman khan
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