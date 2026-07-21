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उम्र महज नंबर! ब्लैक आउटफिट और कातिल अदाओं में ऐश्वर्या राय ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस के आगे यंग हसीनाएं पड़ी फीकी

Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री का हाल ही में एक लुक वायरल हो रहा है, जिसमें वह ब्लैक आउटफिट में दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. 52 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस खूबसूरती के मामले में कई हसीनाओं को टक्कर देती नजर आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 21, 2026 11:32:33 AM IST

ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक आउटफिट पहन लूटी महफिल
ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक आउटफिट पहन लूटी महफिल


बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी कैमरे के सामने आती हैं, अपने स्टाइल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. एक्ट्रेस का एक ऑल ब्लैक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर से वह उन्होंने अपने शानदार अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है. 

ऐश्वर्या राय ने अपने लुक से खींचा ध्यान

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का जो लुक सामने आया हैं, उसमें वह काफी फिट लग रही हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने वेट लॉस किया हो. अभिनेत्री ने ध्रुव कपूर का स्ट्रक्चर्ड ब्लैक ब्लेज़र पहना था, जिसमें मोनोक्रोम पैलेट था. इस टेलर्ड जैकेट में सामने, स्लीव्स और कंधों पर बारीक टोनल सजावट थी, जिससे आउटफिट पर ज़्यादा असर डाले बिना सही मात्रा में शिमर आ रहा था.

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ऐश्वर्या ने ब्लेजर के अंदर ब्लैक सैटिन कैमिसोल पहना था, जिसकी डीप नेकलाइन उनके लुक को और आकर्षक बना रही थी. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लैक रिलैक्स्ड-फिट ट्राउज़र कैरी किया, जो उन पर बेहद शानदार लग रहा था. इस पूरे ऑल-ब्लैक आउटफिट ने उनके स्टाइल को बेहद एलिगेंट और क्लासी लुक दिया.

क्लासिक लुक के लिए एक्ट्रेस ने कैरी किया कोट

अपने लुक को और स्टाइलिश बनाने के लिए ऐश्वर्या ने लवबर्ड्स स्टूडियो का टेक्सचर्ड ब्लैक ट्रेंच कोट भी कैरी किया. उन्होंने इसे पहना नहीं, बल्कि एक हाथ पर रखा, जिससे उनका अंदाज़ और भी एलिगेंट नजर आया. इस ट्रेंच कोट ने उनके ऑल-ब्लैक लुक में अलग आकर्षण जोड़ दिया और पूरे आउटफिट को बेहद क्लासी और फैशनेबल बना दिया.

ब्लैक लेदर बैग संग दिया बॉसी लुक

अभिनेत्री ने गुच्ची का क्लासिक ब्लैक लेदर टोट बैग लिया हुआ था, जिसमें ब्रांड के सिग्नेचर बांस के हैंडल थे, जो इस ब्रांड के सबसे आइकॉनिक हैंडबैग डिज़ाइन में से एक है. उनके पैरों में SaintG World के स्लीक ब्लैक पॉइंटेड-टो बूट्स थे, जिनका शार्प सिल्हूट उनके ट्राउज़र के हेम के नीचे से साफ़ दिख रहा था और विएंज विंटेज के विंटेज-इंस्पायर्ड चश्मे थे, जो पावर-ड्रेसिंग थीम के साथ पूरी तरह से मैच कर रहे थे. ऐश्वर्या ने अपने लंबे बालों को सेंटर पार्टिंग के साथ खुला रखा था. उन्होंने हल्का और ग्लोइंग मेकअप किया था, जिसमें डिफाइन आई मेकअप और न्यूड-कोरल लिपस्टिक उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रही थी.

ऐश्वर्या राय का वर्कफ्रंट

ऐश्वर्या राय के करियर की बात करें, तो उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता और इंडिया की सबसे जानी-मानी और असरदार पब्लिक फिगर्स में से एक बन गईं. अभिनेत्री की कुछ खास फिल्मों की बात करें, तो उन्हें ‘देवदास’, ‘ताल’, ‘हम दिल दे चुके सनम’ जैसी फिल्म के लिए जाना जाता है. 

यह खबर भी पढ़ें: उसे प्यार भेजें…’मैन हेटर’ साक्षी झा के बचाव में उतरे समय रैना, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर बोले कॉमेडियन

Tags: aishwarya rai bachchan
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