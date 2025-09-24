जब 9 साल छोटे एक्टर के साथ ऐश्वर्या राय ने दिए इंटीमेट सीन, बच्चन खानदान की उड़ गई नींद!

Aishwarya Rai Bachchan Intimate Scenes: करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल (Ae Dil Hai Mushkil) 2016 में रिलीज हुई थी. फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) भी मुख्य भूमिका में थीं. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने अपने से उम्र में 9 साल छोटे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ इंटीमेट सीन्स देकर सबको चौंका दिया था. कहा जाता है कि ऐश्वर्या के रणबीर के साथ लवमेकिंग सीन्स उनके पति अभिषेक बच्चन और उनके ससुरालवालों यानी बच्चन परिवार को रास नहीं आए थे.

बच्चन परिवार ने नहीं देखी फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी नाराज़गी के चलते अभिषेक, अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने फिल्म ही नहीं देखी थी जबकि डायरेक्टर करण जौहर उन्हें स्पेशल स्क्रीनिंग का न्योता देते देते थक गए थे.

सूत्रों के मुताबिक, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो करण के रिश्ते बच्चन परिवार से भी तल्ख हो गए थे. यहां तक कि बिग बी की बेटी श्वेता जो कि अभिषेक की अच्छी दोस्त हैं, वो भी अपनी भाभी के बोल्ड सीन्स के करण से खफा हो गई थीं कि उन्होंने फिल्म में ऐसे सीन्स रखे ही क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, परिवार को न तो ऐश्वर्या और रणबीर के इंटीमेट सीन रास आए थे और न ही फिल्म पूरी होने के बाद दोनों का हॉट फोटोशूट पसंद आया था. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होने के बावजूद बिग बी ने ऐश्वर्या की फिल्म का कोई भी जिक्र नहीं किया था.

ऐश्वर्या-ऋतिक के किस पर भी हुआ था बवाल

वैसे, 2006 में जब ऐश्वर्या ने धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन दिया था तो वो भी बच्चन खानदान को रास नहीं आया था. कहा जाता है अपनी होने वाली बहू का ये बोल्ड अंदाज़ बच्चन परिवार और अभिषेक को रास नही आया था लेकिन ऐश्वर्या ने किसिंग सीन पर तर्क दिया था कि वो सिर्फ अपना काम कर रही थीं. एक एक्टर होने के नाते रोल की जरूरत के हिसाब से उन्होंने फिल्म में किसिंग सीन दिया था. ये पहला मौका था जब ऐश्वर्या ने किसी फिल्म में किसिंग सीन दिया था.