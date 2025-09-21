जब ऐश्वर्या के किस ने उड़ा दी बच्चन खानदान की नींद,ऋतिक के साथ ऐसा लिपलॉक देखकर उड़ गए होश!

Aishwarya Rai Hrithik Roshan Kiss: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने देवदास, हम दिल दे चुके सनम, ताल जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई. उन्होंने एक्टिंग और अपनी खूबसूरती के दम पर बॉलीवुड में न केवल लंबी पारी खेली बल्कि दर्शकों के दिल में खास जगह भी बनाई. अपने फ़िल्मी करियर में ऐश्वर्या ने तरह-तरह के रोल निभाए. कुछ में उन्हें दर्शकों ने बेहद सराहा तो कुछ में उन्हें नापसंद भी किया.

ऐश्वर्या के किस ने मचाया बवाल

2006 में आई फिल्म ‘धूम 2’ (Dhoom 2) भी इन्हीं फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म में ऐश्वर्या ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के अपोजिट कास्ट की गई थीं. फिल्म में उनका किरदार काफी मॉडर्न था. ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री काफी पसंद भी की गई थी और दोनों के बीच में एक किसिंग सीन भी देखने को मिला था. इस सीन ने लोगों की नींद उड़ा दी थी. खासकर बच्चन खानदान तब अपनी होने वाली बहू के किसिंग सीन से नाखुश हो गया था.

जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के प्रिव्यू के दौरान जब बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या और ऋतिक का किसिंग सीन देखा तो उन्हें ये बिलकुल अच्छा नहीं लगा. खासकर अभिषेक ने ऐश्वर्या से अपनी नाखुशी जाहिर की थी.

ऐश्वर्या को मिल गए लीगल नोटिस

बाद में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि इस किसिंग सीन की वजह से उन्हें कई नोटिस भी मिल गए थे. एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था, मैंने अपने फ़िल्मी करियर में इससे पहले कभी किसिंग सीन नहीं दिया था,मैंने कई इंटरनेशनल फिल्में भी इसलिए ठुकराई थीं क्योंकि मैं बोल्ड और किसिंग सीन करने में कंफर्टेबल नहीं थी. लेकिन जब धूम 2 का ऑफर आया तो मैंने सोचा क्यों न अपने देश की ही फिल्म में ऐसा सीन करके देखती हूं लेकिन लोगों को ये रास नहीं आया. मेरे फैंस ने मुझे लीगल नोटिस भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की और लिखा कि हम आपको अपनी रोल मॉडल मानते हैं तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी. तब मुझे लगा कि मैं बतौर एक्टर केवल अपना काम कर रही थी लेकिन हमारे देश में और हमारी संस्कृति में प्यार में खुलेआम किस वगैरह की इजाज़त नहीं है. जबकि फिल्मों में ये बहुत फेक होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे दिखता है.