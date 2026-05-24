Cannes 2026: हुस्न परी सा रूप, हंसिनी सा ग्रेस! कान्स के आखिरी दिन ऐश्वर्या राय बच्चन के ‘व्हाइट फीदर’ लुक से उड़ाए सबके होश!

बॉलीवुड एक्ट्रेस CUM ग्लोबल स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने Cannes Film Festival 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में फैन्स को जरा भी निराश नहीं किया. जहां स्क्रीनिंग के दिन ऐश्वर्या राय ने ब्लू सफायर और पेस्ट पिंक गाउन चूज किए तो वहीं फिनाले में साड़ी, गाउन या कोई भी फैमिनिस्ट ड्रेस के बजाए ऐश्वर्या ने बॉस लेडी लुक को तवज्जो दी. अपनी ग्रेस को बरकरार रखते हुए ऐश्वर्या ने कढ़ाई वाले व्हाइट पैंट सूट के साथ फीदर बोआ कैरी किया, जिसमें एक्ट्रेस किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं.
व्हाइट फीदर लुक ने उड़ाए होश
कान्स फिल्म फेस्टिवल के फिनाले में ऐश्वर्या राय की धमाकेदार एंट्री ने फैन्स से लेकर पैपराजी का दिल जीत लिया. फेस्टिवल के लास्ट डे पर ऐश्वर्या ने चेनी चान कॉउचर के डिजाइनर व्हाइट पैंट सूट को चुना, जिसमें लैपल चांदी की कढ़ाई की गई थी. ऐश्वर्या ने अपने आउटफिट को व्हाइट फीदर बोआ को साथ स्टाइल किया,जिसमें लगे बड़े-बड़े पंख ऐश को हंसिनी जैसा ग्रेसफुल लुक ले रहा था.
स्मोकी आई मेकअप ने थाम दीं नजरें
ऐश्वर्या ने अपने व्हाइट फीदर अवतार को स्मोकी आई लुक के साथ कंप्लीट किया, जो ऐश्वर्या के कॉन्फिडेंस को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. इधर स्टाइलिस्ट मोहित राय ने बॉस लेडी लुक को कर्ली हेयर्स के साथ और भी इनहेंस कर दिया, जो उनके स्लीक, स्ट्रेट और मिजिल पार्टेड हेयर से थोड़ा डिफ्रेंट था. पैपराजी को तस्वीरें इस बार लिप्स को बोल्ड कलर देने के बजाए सॉफ्ट न्यूड कलर से हाइलाइट किया था.
वैसे तो ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से हर सिंपल लुक को भी ग्लैमरस बना देती है, लेकिन इस बार उनकी सबसे हटके आउटफिट और कलर चॉइस ने महफिल में चार चांद लगा दिए थे.
क्यों खास रहा कान्स 2026 ?
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत में ऐश्वर्या को काफी मिस किया जा रहा है, लेकिन ऐश्वर्या ने भी अपनी लास्ट टाइम एंट्री के बावजूद फैन्स और पैपराजी को जरा भी निराश नहीं किया. अपने इस साल की एपीयरेंस को हाइलाइट देने के लिए किसी इंटरनेशनल डिजाइनर के बजाए ऐश्वर्या ने देसी स्टाइलिस्ट अमित अग्रवाल के डिजाइन वाले ब्लू सफायर गाउन को सलेक्ट किया. चमके हीरे और सफायर की ज्वेलरी ने ऐश्वर्या के मरमेज सिल्हूट लुक को खूब हाईलाइट किया. इधर ऑर्गेंजा दुपट्टा ऐश के लुक को खूब ग्रेसफुल बना रहा था.
सोशल मीडिया पर खूब मिली प्रशंसा
ऐश्वर्या राय बच्चन का हर एक लुक सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें बटोर रहा है. इधर कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या के हर लुक को पैपराजी ने पूरी गर्मजोशी के साथ कैप्चर किया. इंटरनेट पर ऐश की कई वीडियोज वायरल हो रही है, जिसमें वो शानदार अंदाज में ग्लोबल स्टार्स के साथ पोज दे रही हैं औप फैन्स के साथ पूरी शिद्दत से रूबरू हो रही हैं.
ये भी पढ़ें:-Cannes Queen is Back: ब्लू गाउन, रेड लिप्स और वो सिग्नेचर स्माइल…जैसे ही मरमेड बनकर Red Carpet पर उतरीं ऐश्वर्या, हर कोई कहने लगा- Woow!
Cannes 2026: पेस्टल पिंक गाउन में Diva ऐश्वर्या राय की एंट्री, बेटी आराध्या ने भी लूटी महफिल; क्वीन-प्रिंसेस की जोड़ी ने थाम लीं नजरें!
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.