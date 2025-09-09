Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > AI ने बढ़ाई मुश्किलें, ऐश्वर्या राय पहुंची HC, फेक फोटोज के गलत इस्तेमाल पर भड़कीं

Aishwarya Rai Goes To Delhi HC: ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से AI से बनी फेक तस्वीरें और नाम का गलत इस्तेमाल रोकने की मांग की है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 17:49:01 IST

Aishwarya Rai On Using Fake Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) इन दिनों एक अलग ही परेशानी से जूझ रही हैं। वो किसी फिल्म या शूटिंग को लेकर नहीं, बल्कि अपने नाम और फोटोज के गलत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गई हैं।

असल में हुआ ये कि इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स और कंपनियां ऐश्वर्या का नाम और फोटो बिना इजाजत इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ वेबसाइट्स तो उनकी तस्वीरें छापकर टी-शर्ट, कप और बाकी सामान बेच रही हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक वेबसाइट खुद को ऑफिशियल बता रही है, जबकि ऐश्वर्या ने कभी ऐसी इजाजत दी ही नहीं।

अगली सुनवाई जनवरी 2026

जस्टिस तेजस कारिया की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और इशारा दिया कि ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त आदेश दिए जाएंगे। अब इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।

AI से बने फेक फोटोज करते हैं ट्रेंड

सबसे गंभीर मामला ये है कि इंटरनेट पर उनके नाम से AI से बने फेक और अभद्र फोटोज भी फैलाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों का उनकी असली शख्सियत से कोई लेना-देना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। ऐश्वर्या ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस तरह के सारे फेक फोटोज और गलत जानकारी तुरंत हटाई जाए। 

सेलिब्रिटीज के नाम का गलत इस्तेमाल

दरअसल, ये मामला सिर्फ ऐश्वर्या का ही नहीं है। आजकल AI की मदद से फेक फोटोज और वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है, जिसकी वजह से कई सेलिब्रिटीज और आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसके पहले भी कई सेलेब्स ऐसा कदम उठा चुके हैं।

