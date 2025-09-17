क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल

क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल

Aishwarya-Abhishek Divorce Truth: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया पर लंबे समय से वायरल हो रही हैं. वहीं, अब फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने दोनों के रिश्ते का सच बताते हुए बच्चन परिवार की पोल खोल दी है.

By: Prachi Tandon | Published: September 17, 2025 3:11:12 PM IST

क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल

Aishwarya Rai Bachchan and Abhishek Bachchan Divorce Rumors: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे समय से तरह-तरह की बातें चल रही हैं. इन्हीं बातों के बीच ऐसी अफवाहें भी उड़ी हैं जिनमें दावा किया गया कि एक्ट्रेस ने अपना ससुराल यानी बच्चन हाउस छोड़ दिया है और वह अपनी मां के घर रह रही हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी अफवाह पर ऐश्वर्या या बच्चन परिवार से कोई स्टेटमेंट नहीं आया. लेकिन, अब एक शख्स ने बच्चन परिवार का सीक्रेट रिवील कर दिया है और ऐश्वर्या-अभिषेक (Aishwarya-Abhishek Divorce) के तलाक की अफवाहों पर भी पानी फेर दिया है. 

क्या ऐश्वर्या और अभिषेक ने तलाक ले लिया है?

ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने हाल ही में विक्की लालवानी को इंटरव्यू दिया है. जहां प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि ऐश्वर्या (Aishwarya Rai Bachchan) और अभिषेक के तलाक की खबरें पूरी तरह से बकवास हैं. इतना ही नहीं, ऐड फिल्ममेकर ने इस अफवाह का भी सच बताया है कि क्या ऐश्वर्या ने बच्चन हाउस छोड़ दिया है और वह अपनी मां के साथ रह रही हैं. 

View this post on Instagram

A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)

प्रह्लाद कक्कड़ ने इंटरव्यू में बताया वह उसी बिल्डिंग में रहते हैं, जहां ऐश्वर्या (Aishwarya Rai Bachchan News) की मां का घर है. ऐड फिल्ममेकर ने कहा, मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूं और मुझे पता है वह बिल्डिंग में कितना समय बिताती है. वह अपनी मां के घर आती है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वह बेटी को अंबानी स्कूल में छोड़ती हैं और 1 बजे पिक करती है. उनके पास 3 घंटे का समय होता है, जिसे वह अपनी मां के साथ बिताती हैं. इसके बाद बेटी को पिक करती हैं और वापस घर चली जाती हैं. इतना ही नहीं, फिल्ममेकर ने आगे यह भी कहा, वह रविवार को नहीं आती थी. उन्हें (ऐश्वर्या) को अपनी मां की कितनी चिंता थी. कई बार अभिषेक भी उनके साथ मां से मिलने के लिए आते थे. 

क्या जया बच्चन से परेशान हैं ऐश्वर्या?

तलाक की खबरों पर बात करते हुए इंटरव्यू में ऐड फिल्ममेकर से पूछा गया है कि क्या जया बच्चन (Jaya Bachchan) और श्वेता बच्चन से परेशान होकर ऐश्वर्या अपनी शादी तोड़ने के बारे में सोच रही थीं. तो इसपर प्रह्लाद ने बताया, तो क्या हुआ? वह घर की बहू है और अब भी घर चलाती है. मुझे पता था कि इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है. क्योंकि, मुझे पता था वह वहां क्यों हैं. 

तलाक की अफवाहों पर क्यों ऐश्वर्या-अभिषेक ने साध रखी है चुप्पी?

प्रह्लाद कक्कड़ ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि, आपने ध्यान दिया हो तो अभिषेक और ऐश्वर्या (Abhishek-Aishwarya Marriage) ने इस पर (अफवाहों) पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है. वह करें भी क्यों. तुम भौंकते रहो. ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी डिग्निटी बनाकर रखी है और इसी बात से पत्रकार उनसे नफरत करते हैं. 

Tags: abhishek bachchanaishwarya rai bachchanamitabh bachchanbollywood newsentertainment news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल
क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल
क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल
क्या ऐश्वर्या-अभिषेक का सच में हो गया तलाक? इस शख्स ने खोल दी बच्चन परिवार की सारी पोल