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वो स्टैंड-अप कॉमेडियन जिसने मर्दों की मर्दानगी पर खड़े किए सवाल! Pranit More और Madhur Virli विरली के बाद हो रहीं ट्रोल

Aishwarya Mohanraj: भारत के स्टैंड-अप कॉमेडी जगत पर लोगों की नज़र बनी हुई है. कॉमेडियन प्रणित मोरे और मधुर विरली के विवादित कंटेंट पर आलोचना झेलने के कुछ ही दिनों बाद, कॉमेडियन और राइटर ऐश्वर्या मोहनराज भी एक पुराने स्टैंड-अप क्लिप के ऑनलाइन सामने आने के बाद विवादों में घिर गई हैं.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 3:31:27 PM IST

Aishwarya Mohanraj
Aishwarya Mohanraj


Aishwarya Mohanraj: भारत के स्टैंड-अप कॉमेडी जगत पर लोगों की नज़र बनी हुई है. कॉमेडियन प्रणित मोरे और मधुर विरली के विवादित कंटेंट पर आलोचना झेलने के कुछ ही दिनों बाद, कॉमेडियन और राइटर ऐश्वर्या मोहनराज भी एक पुराने स्टैंड-अप क्लिप के ऑनलाइन सामने आने के बाद विवादों में घिर गई हैं. यह वीडियो, जो असल में मोहनराज की कॉमेडी परफॉर्मेंस का हिस्सा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसने ह्यूमर की सीमाओं, दर्शकों की ज़िम्मेदारी और क्या स्टेज पर कुछ विषयों को अलग तरह से पेश किया जाना चाहिए, इस पर नई बहस छेड़ दी है.

हालांकि स्टैंड-अप कॉमेडी हमेशा सीमाओं को चुनौती देने पर फली-फूली है, लेकिन हाल के विवाद बताते हैं कि दर्शक अब यह सवाल उठा रहे हैं कि व्यंग्य और आपत्तिजनक टिप्पणी के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए.

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ऐश्वर्या मोहनराज का विवाद क्या है?

यह विवाद उनके एक पुराने स्टैंड-अप एक्ट से जुड़ा है जिसमें मोहनराज ने मज़ाक में अपने छोटे भाई के जन्म के बारे में बात की थी. ऑनलाइन वायरल हो रहे क्लिप में, कॉमेडियन अपने परिवार से जुड़ी एक कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि उनकी माँ उनके भाई के प्राइवेट पार्ट्स को काटना चाहती थीं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाईं. फिर वो मज़ाक में कहती हैं कि अगर कभी उनका बेटा हुआ, तो वो खुद उस इच्छा को पूरा करेंगी.

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फैंस हुए नाराज 

परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों को हंसते और तालियां बजाते हुए सुना जा सकता है. हालांकि, क्लिप के दोबारा सामने आने के बाद, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस जोक ने मर्यादा की सीमा पार कर दी. कई आलोचकों का कहना था कि अगर किसी पुरुष कॉमेडियन ने बच्ची के बारे में ऐसा ही मज़ाक किया होता, तो प्रतिक्रिया कहीं ज़्यादा कड़ी होती. दूसरों ने सवाल उठाया कि दर्शक और साथी कॉमेडियन इस कंटेंट पर हंसने में सहज क्यों दिख रहे थे. फिलहाल, मोहनराज ने इस नई आलोचना पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Tags: Aishwarya Mohanrajpranit morestand up comedy
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