रिवीलिंग ड्रेस में शीशे के सामने खड़ी हुई एक्ट्रेस, लोग बोले-सिर्फ नंगापन ही फेमस होने…

Aisha Sharma Hot Video: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो इक्का-दुक्का फिल्मों के बाद काम पाने को तरस गईं और इनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. आयेशा शर्मा (Aisha Sharma) भी इन्हीं में से एक हैं. आयेशा ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. आयुष्मान खुराना के म्यूजिक वीडियो इक वार में वह सबसे पहले नजर आई थीं. इसके बाद उन्हें जॉन अब्राहम (John Abraham) के अपोजिट ‘सत्यमेव जयते’ जैसी फिल्म में देखा गया. फिल्म की सारी लाइमलाइट मनोज बाजपेयी और जॉन अब्राहम जैसे सितारे लूटकर ले गए और आयेशा को इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ. 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और 7 साल बाद भी आयेशा के हाथ अब तक कोई फिल्म नहीं लगी है. उन्हें कुछ म्यूजिक वीडियोज में 2023 तक देखा गया था.

बोल्ड वीडियो से बटोरती हैं पब्लिसिटी

आयेशा फिल्मों में नहीं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पब्लिसिटी बटोरने में पीछे नहीं रहती हैं. अक्सर पब्लिक इवेंट्स में भी उनका ड्रेसिंग सेंस चर्चा का विषय बन जाता है. सोशल मीडिया हो या पब्लिक इवेंट आयेशा हमेशा बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट्स में ही नज़र आती हैं. इन्स्टाग्राम पर उनके तकरीबन 6.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं. आयेशा सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक हॉट वीडियो या फोटोज शेयर करती रहती हैं, कुछ समय पहले उनका एक बोल्ड वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें आयेशा बेहद बोल्ड कट वाली ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खुद को निहार रही थीं.

आयेशा को यूजर्स ने सुनाई खरी-खोटी

आयेशा के इस अंदाज़ पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह के कमेंट्स किए थे. एक यूजर ने उनके वीडियो पर कमेन्ट करते हुए लिखा था, माफ़ कीजिए लेकिन क्या नंगापन ही फेमस होने का एकमात्र तरीका है?एक और यूजर ने लिखा, इनका बस नहीं चलता वरना इनके तन पर ये कपड़े भी नहीं होते.एक और यूजर ने लिखा-सही में पेटीकोट और बनियान के अलावा इसके पास पहनने को कुछ नहीं है.