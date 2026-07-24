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AI से बनाई मां-बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें, भोजपुरी एक्ट्रेस ने खेसारी लाल पर लगाया आरोप, एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज

Anjana Singh Files FIR: हाल ही में भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि एक्टर ने उनकी और उनकी 11 साल की बेटी की आपत्तिजनक AI-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल किये हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 24, 2026 6:08:35 PM IST

भोजपुरी एक्ट्रेस ने खेसारी लाल पर लगाया आरोप
भोजपुरी एक्ट्रेस ने खेसारी लाल पर लगाया आरोप


FIR against Khesari Lal: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मुश्किलों में घिर गए हैं. भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अंजना सिंह ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.  

भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव और उनकी टीम पर अपनी फेक तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित करने का आरोप लगाया है. अंजना ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है. दर्ज शिकायत के अनुसार खेसारी लाल ने उनकी और उनकी 11 साल की बेटी की आपत्तिजनक AI-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल किये हैं. 

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एक्टर ने दी धमकी 

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए, अंजना सिंह ने बताया कि भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सिंगर-एक्टर खेसारी लाल यादव की टीम उन्हें धमकी दे रही है. अंजना ने कहा, ‘पिछले कुछ दिनों से मेरी और मेरी 11 साल की बेटी की आपत्तिजनक AI-जनरेटेड तस्वीरें और वीडियो फैलाए जा रहे हैं. अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं.’

अंजना सिंह ने खेसारी लाल और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें अंजना ने यह भी दावा किया कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर अखिलेश कश्यप, उन्हें निशाना बनाने वाला कंटेंट बनाने और उसे प्रमोट करने में शामिल थे. अभिनत्री ने एफआईआर में कहा है, ‘खेसारी लाल यादव के मैनेजर अखिलेश कश्यप ने धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है. उनकी टीम के लोगों ने मेरे और मेरी बेटी के बारे में गाने भी बनाए.’

बोलीं- ‘मुझे यकीन है कि न्याय मिलेगा’

अंजना सिंह ने उनके आपत्तिजनक फेक वीडियो और फोटो बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों से मामले की जांच करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं. मुझे यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा. ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा.’ 

Tags: bhojpurientertainmentkhesari lal yadav
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